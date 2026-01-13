Indagini sull'Omicidio nella Scomparsa di Federica Torzullo a Roma: Tutti i Dettagli

La scomparsa di Federica Torzullo, una donna di 41 anni, ha suscitato una profonda preoccupazione nella comunità di Anguillara Sabazia, un comune situato a nord di Roma. Federica non dà notizie di sé dall’8 gennaio, e le autorità hanno avviato un’indagine con l’ipotesi di omicidio. Il marito della donna è stato il primo a segnalare la sua assenza, scatenando così una serie di ricerche nella zona circostante.

Le prime fasi delle indagini

Il marito di Federica, un imprenditore nel settore degli scavi, ha presentato denuncia ai carabinieri il 9 gennaio, affermando che la moglie era uscita per andare al lavoro senza fare ritorno. Le indagini si sono immediatamente attivate, portando alla perquisizione dell’abitazione della coppia e al sequestro di alcuni beni, tra cui l’automobile e il telefono cellulare del marito. Gli investigatori hanno trovato alcune incongruenze nel racconto dell’uomo, che hanno fatto emergere dubbi sulla veridicità della sua versione dei fatti.

Incongruenze e sospetti

La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, a causa delle discrepanze riscontrate nelle dichiarazioni del marito. Gli inquirenti hanno notato che non vi sono stati segni di preparativi per un allontanamento volontario da parte di Federica. Inoltre, le ricerche hanno escluso qualsiasi possibilità di fuga, dato che non sono state trovate tracce della donna.

Il contesto familiare e i rapporti interpersonali

Federica Torzullo, madre di un bambino di 10 anni, era conosciuta come una professionista esemplare, lavorando presso le Poste all’aeroporto di Fiumicino. Tuttavia, voci che circolano nel paese suggeriscono che la sua vita con il marito non fosse priva di tensioni. Si parla di una possibile separazione imminente, con un’udienza di divorzio prevista a breve. Questi elementi hanno spinto gli investigatori a considerare il contesto familiare come un potenziale fattore nella sua scomparsa.

Attività di ricerca intensificate

Le operazioni di ricerca si sono ampliate, coinvolgendo anche il lago di Bracciano e le aree circostanti. I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, hanno utilizzato ruspe per scavare nel terreno di proprietà del marito di Federica, sulla base di segnalazioni di dipendenti che hanno notato comportamenti sospetti da parte dell’uomo. In aggiunta, sono stati esaminati i tabulati telefonici e le registrazioni delle telecamere di sicurezza per ricostruire gli spostamenti di Federica.

Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ha diffuso un appello con l’identikit di Federica, per sollecitare chiunque avesse informazioni utili a contattare le autorità. La descrizione della donna è stata divulgata: alta 1,80 metri, peso di circa 80 kg, con capelli castani e occhi neri, e diversi tatuaggi sul corpo.

La comunità in attesa di risposte

La mancanza di notizie concrete ha aumentato l’ansia tra i residenti di Anguillara Sabazia. Le forze dell’ordine continuano a pattugliare il territorio, mentre le famiglie e amici di Federica si sono mobilitati per sensibilizzare l’opinione pubblica, sperando in un segnale che possa portare a una soluzione. L’appello è chiaro: chiunque possa fornire dettagli o avvistamenti è incoraggiato a contattare il 112.

In questo momento di grande dolore e incertezza, la speranza è che Federica possa essere ritrovata sana e salva, mentre le indagini continuano a cercare la verità dietro la sua scomparsa.