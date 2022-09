Un ragazzo di 12 anni è stato picchiato con dei mattoni e violentato da tre minorenni. Il fatto è accaduto in India.

Un ragazzo di 12 anni, in India, è stato picchiato brutalmente con dei mattoni e violentato da tre minorenni, tra cui un parente. “Potrebbe non farcela” ha denunciato la famiglia.

India, 12enne picchiato con dei mattoni e violentato da tre minorenni tra cui un parente

Un bambino di 12 anni è in gravi condizioni dopo essere stato vittima di uno stupro di gruppo. Secondo quanto riportato dalla Cnn, che ha citato una denuncia presentata dalla famiglia del ragazzino alla Commissione per le donne di Delhi (DCW), tra gli aggressori, tre minorenni, ci sarebbe anche un parente della vittima. A confermarlo Sanjay Sain, vice commissario della polizia. La presunta aggressione sarebbe avvenuta nel quartiere nord-orientale di Seelampur, il 18 settembre, ma è stata denunciata il 22 settembre.

Le indagini sono in corso mentre due degli accusati sono stati arrestati.

Orrore in India: stupro di gruppo su un ragazzino di 12 anni

“I tre accusati provengono dalla stessa comunità, erano vicini di casa” ha spiegato il vice commissario, spiegando che uno dei tre colpevoli è un parente della vittima. Il 12enne non è solo stato violentato, ma è stato anche picchiato con un asta e con dei mattoni. “Il ragazzo non è in buone condizioni e potrebbe non farcela” ha dichiarato il presidente della DCW Swati Maliwal e Galileus Web.

Aggressioni del genere sono frequenti in India.