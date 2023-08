Tragedia a Sairang, in India, dove un ponte in costruzione è crollato uccidendo diversi operai: ci sono anche dei dispersi

Dramma a Sairang, in India, dove questa mattina è crollato un ponte in costruzione. Il rovinoso crollo non ha lasciato scampo ad almeno 17 operai di cui è già stata accertata la morte. Intervengono le autorità, ci sono dei dispersi.

A crollare, intorno alle ore 10, è stato un ponte ferroviario che si trova a circa 21 km da Aizawl, nel Mizoram. Il ponte era in costruzione e, dalle prime stime che sono state fatte, in lavorazione c’erano almeno 30 o 35 operai. Secondo quanto si apprende, almeno 17 di loro sono morti, mentre altri risultano al momento dispersi. A confermare la notizia è stata la polizia indiana che ha riferito gli ultimi aggiornamenti direttamente all’agenzia di stampa PTI: “Finora sono stati recuperati diciassette corpi dalle macerie… molti altri sono ancora dispersi.” Sulla tragedia si è espresso anche il primo ministro Narendra Modi: “Addolorato per l’incidente del ponte a Mizoram. Condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari. Possa l’infortunato riprendersi presto. Le operazioni di salvataggio sono in corso e alle persone colpite viene fornita tutta l’assistenza possibile.”