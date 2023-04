India, temperature fino a 38°: 11 persone morte per insolazione durante un evento all'aperto

India, temperature fino a 38°: 11 persone morte per insolazione durante un e...

India, temperature fino a 38°: 11 persone morte per insolazione durante un e...

India, temperature fino a 38°: 11 persone morte per insolazione durante un e...

Morte per insolazione undici persone a Navi Mumbai (India) durante una cerimonia all'aperto: sono state sedute per ore sotto il sole senza alcuna protezione

Maharashtra (India). Undici persone morte per insolazione durante una cerimonia all’aperto domenica 16 aprile 2023. Temperature fino a 38°, numerosi gli ospiti dell’evento che hanno lamentato problemi di disidratazione e altri disturbi causati dall’eccessivo caldo.

Aprile è uno dei mesi più caldi in India

L’evento, sponsorizzato dal governo locale e organizzato per celebrare l’importante attivista sociale Dattatreya Narayan Dharmadhikari – popolarmente noto come Appasaheb Dharmadhikari –, è durato diverse ore e si è svolto solo il sole cocente nel Kharghar International Corporate Park di Navi Mumbai, una città vicina al centro finanziario di Mumbai. Le foto scattate durante la cerimonia immortalano migliaia di persone sedute sotto il sole senza alcuna protezione, che fosse una tettoia comune o una copertura personale a ombrello.

Le versioni discordanti sull’assistenza durante l’evento

Gli esperti avevano consigliato alla cittadinanza di rimanere a riparo dal sole durante le ore di punta del caldo (dalle 11 alle 16 circa) nel mese di aprile, considerato uno più caldi in India. I funzionari dell’evento hanno dichiarato ai media di aver messo a disposizione degli ospiti prodotti rinfrescanti e allestito stand per garantire assistenza medica ai partecipanti. I partiti dell’opposizione hanno detto tutt’altro: stando alle loro dichiarazioni, l’evento sarebbe stato «mal gestito» e «non avrebbe dovuto tenersi in questo momento dell’anno».