Infermiera uccisa a Roma, convalidato l’arresto dell’ex compagno

Il gip ha convalidato l’arresto dell’ex compagno dell’infermiera Rossella Nappini, uccisa a Roma con oltre una ventina di pugnalate. L’uomo, che durante l’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere, rimarrà in carcere.

A seguito della convalida dell’arresto di Adil Harrati, il 45enne accusato di aver ucciso l’ex compagna e infermiera Rossella Nappini lo scorso 4 settembre nell’androne della casa di via Giuseppe Allievo, in zona Trionfale-Primavalle, l’uomo rimarrà in carcere. La decisione è stata comunicate a poche ore dall’udienza che si è tenuta nella mattinata di giovedì 7 settembre.

Harrati, operaio edile di origini marocchine che si trova a Roma senza permesso di soggiorno e con precedenti per rapina in un supermercato, è comparso dinanzi al gip per l’udienza di convalida del fermo giovedì mattina. L’incontro è avvenuto nel carcere di Regina Coeli presso il quale il 45enne è rinchiuso dalla notte del suo arresto. L’uomo è accusato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione.

Il silenzio di Harrati e i funerali della vittima

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia che ha avuto luogo nel penitenziario di Regina Coeli durante l’udienza che ha portato alla convalida dell’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per Harrati, il 45enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il silenzio dell’uomo è stato confermato anche dal suo avvocato difensore, Rosario Cunsolo.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, Harrati avrebbe aspettato l’infermiera sotto il suo palazzo con un coltello in tasca che, al momento, non è ancora stato trovato.

Intanto, è stato riferito che i funerali dell’infermiera di 52 anni verranno celebrati sabato 9 settembre, alle ore 11:30, nella cappella dell’ospedale San Filippo Nei. A renderlo noto è stata la sorella della vittima, Monica Nappini.