Inflazione, quali sono i prodotti che hanno subito più rincari?

Bollette della luce, il gas o prodotti alimentari? L’inflazione non lascia tregua alle tasche degli italiani, ma quali sono i prodotti che hanno subito di più i rincari? Il Codacons ha analizzato i dati definitivi dell’ultimo mese forniti dall’Istat.

Codacons, inflazione ed aumenti record: quali sono i prodotti che hanno subito più rincari?

Come tutti ormai sappiamo, il prezzo dell’energia in questo 2022 è schizzato davvero alle stelle. L’eletticità ad ottobre 2022, rispetto a dodici mesi prima, ha fatto registrare addirittura un aumento del 329% nel mercato libero. Nel mercato tutelato, invece, la luce aumenta del 91,5% e il gas naturale del 96,2%. Il gasolio per riscaldamento è salito del 36,4%.

Inflazione e prodotti alimentari: cosa sta succedendo

Nel mondo degli alimentari l’aumento più significativo è certamente quello dell’olio di semi (+55,6%), a seguire ci sono lo zucchero aumentato del 38,8%, il riso del 30,7%, la pasta del 26,8%, la verdura del 25,1% e la farina 23,7%. Anche il prezzo dei latticini è cresciuto enormemente: il burro è salito del 42,8%, il latte conservato fa segnare il +29,6%.