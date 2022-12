Influencer Maja Mia morta in circostanze misteriose: “Temeva spesso per la sua vita”

Influencer Maja Mia morta in circostanze misteriose: "Temeva spesso per la su...

Il corpo dell’influencer Maja Mia è stato trovato con una ferita di arma da fuoco alla testa in casa a Johannesburg.

La donna viveva con il magnate delle sigarette e aveva rapporti non ben definiti con diversi politici.

Maja Janeska era conosciuta sui social network con il nome di Maja Mia. Aveva un account dedicato al mondo del beauty, che contava 1,2 milioni di follower solo su Instagram. La donna di 39 anni è stata trovata morta in circostanze misteriose nella sua casa di lusso a Johannesburg, in Sudafrica, lo scorso 2 dicembre.

Secondo quanto riportato dalle autorità, la donna sarebbe stata trovata morta con una ferita d’arma da fuoco alla testa. “C’era un’arma da fuoco accanto a lei. È stata dichiarata subito morta dai paramedici” ha spiegato un portavoce della polizia al New York Post, chiarendo che l’arma non è stata portata via dall’abitazione.

La convivenza e i rapporti con i politici

L’influencer esperta del settore del make up e beauty viveva con Kyle Philips, conosciuto come “il magnate delle sigarette” perché co-direttore di un’importante azienda produttrice con sede a Johannesburg.

L’uomo ha dichiarato alla polizia che era in bagno quando ha sentito il rumore di uno sparo in camera da letto. Un parente della donna ha spiegato che l’influencer aveva dichiarato spesso di “temere per la sua vita“. Nove giorni prima della sua morte aveva partecipato adu na conferenza, raccontando la sua storia agli universitari. Il suo ultimo post social risale al 22 novembre e la mostra in compagnia di Bujar Osmani, ministro degli affari esteri della Macedonia del Nord.

Aveva spiegato che il loro incontro aveva lo scopo di “stabilire relazioni diplomatiche tra i due paesi“. Julius Maleba, leader politico del Sudafrica, è molto amico del magnate delle sigarette e ha spiegato di conoscere bene anche la donna. “Eravamo amici. Era una donna adorabile, lungimirante e aveva ottimi piani per i continente e il paese, tenera in grande considerazione la nostra leadership” ha dichiarato.