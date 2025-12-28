Infortuni sugli Sci: Come il Sole e una Corretta Preparazione Possono Fare la Differenza

Con l’arrivo della stagione invernale, le piste da sci si riempiono di appassionati desiderosi di divertirsi. Tuttavia, non tutte le esperienze sugli sci si concludono felicemente. Un recente studio condotto dallospedale di Bressanone ha rivelato che, durante l’inverno, ben 579 sciatori hanno subito infortuni, sollevando interrogativi su cosa possa causare tali incidenti.

Un fatto sorprendente emerso dalla ricerca è che la maggior parte degli incidenti avviene in giornate di sole, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Le prime ore di sciata sono quelle in cui si registra il maggior numero di infortuni, suggerendo che la fretta e l’euforia iniziale possano contribuire a comportamenti rischiosi.

Chi si infortuna di più e perché

Il profilo degli infortunati è variegato, ma ci sono tendenze chiare. Gli sciatori più anziani e esperti tendono a riportare lesioni più gravi, inclusi fratture ossee che richiedono interventi chirurgici. In contrasto, i giovani sciatori, meno esperti, spesso subiscono danni ai legamenti, con un’ottica particolare sulle lesioni al ginocchio, che rappresentano circa un terzo delle lesioni totali.

Statistiche sugli incidenti

Un’analisi approfondita rivela che il 70% degli infortuni deriva da errori tecnici nella sciata. Solo il 13% degli incidenti è causato da collisioni con altri sciatori, mentre il 6% è attribuibile a salti e stanchezza. Sorprendentemente, la maggior parte delle cadute si verifica su piste rosse, quelle di media difficoltà, piuttosto che su quelle nere, considerate le più impegnative.

Il ruolo della preparazione e della consapevolezza

Come sottolineato da Hubert Messner, assessore alla Prevenzione sanitaria e Salute, la maggior parte degli infortuni non è legata alle condizioni delle piste o al meteo. La chiave per una sciata sicura risiede nella conoscenza dei propri limiti, nel rispetto di pause regolari e in una preparazione fisica adeguata. La consapevolezza di ciò che si può affrontare è fondamentale per evitare incidenti.

Consigli per una sciata sicura

Il primario Christian Schaller, direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia all’ospedale di Bressanone, avverte che molti infortuni sono evitabili. Un adeguato riscaldamento prima di iniziare a sciare e l’attenzione al proprio stato fisico possono ridurre significativamente il rischio di incidenti. È vitale fare pause frequenti e ascoltare il proprio corpo, rallentando quando necessario.

Preparazione delle strutture sanitarie

Durante la stagione invernale, gli ospedali in Alto Adige si preparano per gestire l’aumento degli accessi legati agli infortuni sugli sci. Il personale viene adeguatamente formato e le procedure vengono ottimizzate per far fronte all’aumento delle richieste, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica. Schaller afferma: “Il nostro team è pronto a rispondere a qualsiasi emergenza, garantendo un’assistenza tempestiva e efficace”.

Godere delle piste in totale sicurezza è possibile seguendo alcuni semplici consigli. La preparazione fisica, la consapevolezza dei propri limiti e l’attenzione al proprio corpo possono fare la differenza tra una giornata di divertimento e un infortunio. È fondamentale approcciare lo sci con prudenza e responsabilità, per vivere appieno l’esperienza invernale in Alto Adige senza rischi inutili.