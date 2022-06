Inghilterra, feticista dei piedi aggredisce le bambine per togliergli le scarpe e annusarle

Feticista dei piedi aggredisce le bambine rubando loro le scarpe: la scuola ha raccomandato le studentesse di avvertire la polizia in caso di pericolo.

Un ragazzo di 20 anni è ricercato imn quanto sarebbe un feticista dei piedi. Il caso arriva dal Gloucestershire, in Regno unito. Le prede preferite dal giovane sarebbero ragazzine di età compresa tra 10 e 15 anni. Le fermerebbe per strada con una scusa banale.

In seguito le aggredirebbe per togliere loro le scarpe e annusarle. Il 20enne soffrirebbe infatti di una parafilia che lo porterebbe a ricercare (e ad amare) l’odore dei piedi.

La polizia di Avon e Somerset ha diffuso un identikit del ragazzo affinché venga identificato. Si tratterebbe di un giovane uomo di capigliatura bionda. Al momento sarebbero state avvicinate tre studentesse del South Glocestershire e dello Stroud College. La scuola ha consigliato alle studentesse di avvertire immediatamente la polizia in caso di pericolo.

Le raccomandazioni della scuola

Vista la presenza del giovane feticista dei piedi la scuola ha consigliato alle ragazze di muoversi in coppia, se non meglio in gruppo, di portare con sé un cellulare e di avvertire immediatamente la polizia nel caso uno sconosciuto si avvicinasse senza un valido motivo.

I movimenti del feticista dei piedi

Come informa Leggo, le prime aggressioni del feticista si sono registrate nella città di Yate lo scorso 14 gennaio.

Un altro è avvenuto lo scorso 21 marzo in un sottopasso. Un altro episodio che potrebbe essere collegato ai precedenti si è registrato il 26 maggio a Chipping a Sodbury.