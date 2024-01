Insonnia: come combatterla con i rimedi naturali

L’insonnia è un disturbo molto comune responsabile di un sonno tardivo, breve o interrotto. Se non trattato adeguatamente, questo disturbo, a lungo andare, può provocare effetti negativi anche nel corso della giornata. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come gestirlo con i rimedi naturali.

Insonnia

La quantità di sonno sufficiente varia da persona a persona. Tuttavia, la maggior parte delle persone adulte, oggi, soffre di insonnia, un disturbo molto comune, che può insorgere anche all’improvviso, a causa di stress o di un evento traumatico. A volte, l’insonnia può essere l’effetto collaterale di un farmaco. Questo disturbo può persistere anche settimane o mesi, con conseguenze diverse sulla persona.

Se non trattata adeguatamente, a lungo andare, l’insonnia provoca difficoltà ad alzarsi dal letto, spossatezza, affaticamento e stanchezza cronica, peggiorare l’umore, ridurre il livello di energia, influenzare negativamente la qualità lavorativa e, in generale, la qualità di vita della persona che ne è affetta.

Insonnia: quali sono le cause

L’insonnia può essere una causa principale o secondaria, ovvero, essere associata a condizioni preesistenti, come asma o diabete, oppure, all’assunzione di alcuni farmaci, che causano il disturbo come effetto collaterale. Trattare la causa sottostante risolve un problema, che può durare settimane, mesi e, addirittura, anni.

Saper gestire l’insonnia è importante anche quando questa è causa principale, solitamente, a seguito di un forte periodo di stress o di un evento traumatico, come la perdita del lavoro, la morte o la malattia di una persona cara, una separazione o un divorzio.

Queste sono solo le cause più comuni che si celano dietro la comparsa dell’insonnia, ma possono essere anche molte di più. Affrontare e gestire il problema è fondamentale per limitare o annullare gli effetti negativi che questo può avere sulla qualità di vita della persona che ne è affetta.

Insonnia: i migliori rimedi naturali su Amazon

Quando si è alle prese con un disturbo comune e preoccupante come l’insonnia, il modo migliore per gestirlo è quello di affidarsi a soluzioni naturali così da non creare ulteriore disagio ad un organismo già debilitato. Quella che segue è una lista dei migliori integratori naturali per combattere l’insonnia, reperibili su Amazon, alla migliore offerta.

NOVANIGHT Tripla Azione, Integratore Alimentare con Melatonina per Dormire, Magnesio e Griffonia, Senza Glutine, 20 Bustine Orosolubili

Novanight Bustine è un integratore alimentare senza glutine a base di melatonina, magnesio e griffonia che aiuta a ritrovare il naturale ciclo del sonno grazie alla sua tripla azione, studiata per agire sulle tre fasi del sonno. L’integratore alimentare è adatto anche per alleviare gli effetti del jet-lag. Integratore alimentare in bustine orosolubili da assumere senz’acqua o in poca acqua, calda o fredda e zuccherata a piacere.

Mag Notte, Integratore a Base di Melatonina, Magnesio e Griffonia per Dormire Bene, Favorire il Rilassamento e Qualità del Sonno, 24 bustine Gusto Agrumi e Camomilla

Come per l’integratore alimentare precedente, anche in questo caso, ve ne presentiamo uno in formato orosolubile, da assumere senz’acqua o con poca acqua, calda o fredda e zuccherata a piacere. Si consiglia di assumere una bustina prima di andare a dormire. L’integratore alimentare riduce il tempo necessario ad addormentarsi, favorisce il rilassamento e la qualità del sonno.

SERENA NOTTE Salugea – Integratore con Valeriana – Contro l’Insonnia – Migliora Durata e Qualità del Sonno – 100% Naturale con Valeriana, Escolzia, Luppolo e Tiglio

Per chi preferisce le capsule e puntare, come nel caso precedente, su integratori alimentari ricchi di principi attivi naturali al 100%, vi proponiamo questo con valeriana, escolizia, luppolo e tiglio, per migliorare la qualità e la durata del sonno notturno, anche in caso di stress, insonnia, sonno tardivo, troppo breve o interrotto. Si consiglia di assumere una o due capsule al giorno, per almeno due mesi di trattamento.

