Instagram, rivoluzione in arrivo per la app testuale: cosa sta per cambiare

Potrebbe non essere più lo stesso Instagram, pare ci sia una rivoluzione in arrivo per la app testuale ed ecco cosa sta per cambiare. Lo screen di una docente della California rivela possibili dettagli sulla nuova versione e ci sarebbero due nomi in codice a qualificare quella “mutazione”: Barcelona o P92. A pubblicare i documenti rivelatori Lia Haberman, professoressa di Social e Influencer Marketing all’University of California.

Rivoluzione Instagram, cosa sta per cambiare

Quei dati spiegherebbero come Instagram sia pronta a presentare uno dei cambiamenti più epocali di tutta la sua storia addirittura con Twitter nel mirino. La newsletter ICYMI di Haberman presenta l’immagine di un possibile screen su una nuova funzione di Instagram che potrebbe cambiare l’uso di questo social. Attenzione: non ci sono conferme di Meta, la società guidata da Mark Zuckerberg di cui fa parte anche Instagram. Ad ogni modo quello che si vede è rivoluzionario, per chi conosce il social: sembra una app testuale, direttamente collegata a Instagram, che ha un feed è completamente diverso e “ibrido”.

Un feed “ibrido” fra Instagram e Twitter

Cioè? Sembra composto da elementi presi sia da Instagram che da Twitter. Vi si possono scrivere piccoli testi, lasciare emoticon, commentare o inoltrare contenuti. Qualcuno spiega che “potrebbe essere una nuova funzione da cui si accede da Instagram o addirittura un’app da scaricare a parte”. Lepisodio rimanda ad una strategia simile adottata da TikTok quando sulle orme di BeReal ha lanciato TikTok Now.