Francis Ford Coppola ricoverato a Roma per un intervento al cuore, come sta ora?

Francis Ford Coppola ricoverato a Roma per un intervento al cuore, come sta ora?

Il celebre regista Francis Ford Coppola è stato ricoverato all’ospedale Tor Vergata di Roma per un intervento al cuore. La notizia ha subito destato preoccupazione tra i fan e gli appassionati del cinema di tutto il mondo. Al momento, le condizioni di Coppola vengono monitorate con attenzione dai medici, che stanno garantendo tutte le cure necessarie per un pronto recupero.

I primi aggiornamenti.

Il regista Francis Ford Coppola tra impegni internazionali e legami con l’Italia

Il ricovero del regista è avvenuto dopo una recente trasferta a Portland, dove Coppola aveva presentato il suo ultimo film Megalopolis. Nonostante il massimo riserbo da parte del personale sanitario del Policlinico, si apprende che l’intervento era programmato e non emergono al momento bollettini medici ufficiali.

L’86enne regista ha trascorso parte dell’estate in Italia, dedicandosi anche alla ricerca di location per il prossimo progetto cinematografico, previsto per l’autunno. Nel luglio scorso, Coppola era stato protagonista di un’accoglienza calorosa al Magna Graecia Film Festival di Soverato, dove aveva condiviso un messaggio di speranza rivolto ai giovani.

I suoi profondi legami con l’Italia, e in particolare con la Basilicata, dove il nonno emigrò all’inizio del secolo scorso, si concretizzano anche in progetti di valorizzazione territoriale, come l’acquisto di un antico palazzo a Bernalda da destinare a hotel. Intanto, l’operazione cardiaca sarà documentata nel film Megadoc di Mike Figgis, che debutterà alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025.

Intervento al cuore per Francis Ford Coppola a Roma: le condizioni del regista

Francis Ford Coppola è stato ricoverato al Policlinico Tor Vergata di Roma per un intervento programmato di ablazione della fibrillazione atriale. Nel corso della notte, attraverso un post pubblicato sui social, il celebre regista ha voluto rassicurare i fan circa il suo stato di salute, spiegando di trovarsi nella struttura romana per sottoporsi alla procedura insieme al professor Andrea Natale, esperto di fama internazionale nel campo cardiologico, rientrato in Italia dopo una lunga carriera negli Stati Uniti.

Coppola, noto per capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, ha dichiarato di stare bene. La notizia ha suscitato numerosi messaggi di affetto da parte di colleghi e star, tra cui Sharon Stone, che ha espresso il proprio sostegno pubblicamente.

“Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene. Mentre sono a Roma sto approfittando per fare l’aggiornamento dopo 30 anni della procedura contro la fibrillazione atriale con il suo inventore, un grande medico italiano, il Dr. Andrea Natale! Sto bene“, ha scritto Coppola in nottata.