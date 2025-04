Un’affluenza inaspettata al Poetto

Questa mattina, la spiaggia del Poetto a Cagliari ha visto un’affluenza straordinaria di turisti e residenti, desiderosi di godere di un primo assaggio d’estate. Con il sole splendente e le temperature in aumento, molti si sono recati al mare per approfittare della bella giornata. Tuttavia, un’imprevista invasione di meduse ha trasformato l’atmosfera festosa in un momento di preoccupazione.

Meduse: un ostacolo per il primo bagno

Per chi sperava di tuffarsi in acqua, la presenza di meduse ha rappresentato una vera e propria sorpresa. Molti bagnanti, armati di cellulari, hanno immortalato il fenomeno, ma hanno anche deciso di rinunciare al bagno per timore di entrare in contatto con questi animali urticanti. Le meduse, infatti, possono causare reazioni allergiche e fastidi, rendendo l’esperienza balneare meno piacevole. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle acque e sulla gestione della stagione balneare.

Ombrelloni e preparativi per l’estate

Nonostante l’invasione di meduse, i turisti non si sono lasciati scoraggiare. Molti hanno portato da casa i propri ombrelloni per ripararsi dai primi caldi raggi di sole, creando un’atmosfera di festa e convivialità sulla spiaggia. Gli stabilimenti balneari, sebbene non ancora aperti ufficialmente, non hanno impedito ai bagnanti di godere della bellezza del Poetto. La stagione estiva è alle porte, e i preparativi per accogliere i visitatori sono già in corso.