Investito da un muletto mentre scattava le foto ad un camion in provincia di Pavia.

A Torrevecchia Pia si è verificato un grave incidente sul lavoro per un operaio che stava inquadrando i sigilli del mezzo pesante. L’uomo era stato incaricato dalla ditta di logistica di scattare foto ai sigilli dei camion in arrivo nel capannone. Ad un certo punto però un muletto in manovra lo ha investito.

Investito da un muletto mentre scattava le foto

La vittima, in condizioni serie ma non in pericolo di vita, è un 49enne di San Giuliano Milanese.

Tutto è accaduto all’interno dello stabilimento di una logistica a Torrevecchia Pia, lungo l’ex Statale 412 “della Val Tidone”. Da quanto si apprende sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori provenienti dalla centrale operativa di Areu in codice rosso sia con l’ambulanza che con l’auto medica con il rianimatore a bordo ed i carabinieri della territoriale.

Gamba maciullata dal mezzo

Il Giorno spiega che il ferito è “rimasto incastrato sotto il muletto che lo aveva investito” e che è stato liberato dai vigili del fuoco per essere poi condotto al Policlinico San Matteo di Pavia.

I rilievi ufficiali sono affidati agli ispettori di Ats competenti per gli infortuni sul lavoro.