Tragedia a Dignano (Friuli-Venezia Giulia), dove, nel primo pomeriggio di ieri, un uomo anziano ha perso la vita dopo essere stato investito da un pullman. Il 72enne stava attraversando la strada passando sulle strisce pedonali quando è stato travolto dal mezzo pubblico.

Incidente a Dignano, investito da un pullman sulle strisce pedonali: 72enne morto sul colpo

Lo scontro è stato talmente violento da non dare scampo al 72enne che è morto pochi istanti dopo l’incidente. Erano da poco passate le ore 14, quando l’uomo si stava accingendo ad uscire di casa, ma appena messo piede in strada è stato travolto dal pullman di linea. Lo scontro è avvenuto proprio di fronte al suo appartamento in via della Chiesa a Carpacco di Dignano. La dinamica del sinistro è ancora tutta da verificare, ma lo schianto è sicuramente avvenuto sulle strisce pedonali, e le responsabilità del conducente del mezzo pubblico appaiono chiare.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del pensionato

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 e gli infermieri della Sores, oltre ai vigili del fuoco. I sanitari hanno provato a mettere in pratica tutte le manovre salvavita, ma per l’anziano ormai non c’era più nulla da fare. Il pensionato è morto ad un mese esatto dal suo compleanno: il 25 Agosto avrebbe compiuto 72 anni.