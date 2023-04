"Ipocondriaco e terrorizzato dal Covid": parla l'ex guardia del corpo di Putin

Un capo del Cremlino inedito ma non troppo, capo “ipocondriaco e terrorizzato dal Covid“: parla l’ex guardia del corpo di Vladimir Putin. Gleb Karakulov era un ufficiale che ha fatto parte di una unità di comunicazione della Guardia Federale dello “zar” ed aveva il compito di fornire comunicazioni crittografate a Putin. Il militare ha dichiarato di essere fuggito dalla Russia dopo la guerra in Ucraina in un’intervista al sito web investigativo Dossier Center. Karakulov ha accompagnato Putin in più di 180 viaggi negli ultimi 13 anni.

Ipocondriaco e terrorizzato dal Covid”

Ma di cosa si occupa la ex unità del fuggitivo? L’integrità delle comunicazioni crittografate 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Karakulov era fuggito con la famiglia in Turchia durante un viaggio di Putin in Kazakistan e per lui lo zar ha “una paura mortale” del Covid. In più il presidente russo convive con misure permanenti di distanziamento sociale dato che sarebbe anche ipocondriaco.

“Malato terminale? Non che io sappia”

E sulle presunte condizioni di Putin come quelle di un malato terminale? “Non è stato qualcosa di cui hanno discusso i miei colleghi. Se ha problemi di salute, devono essere dovuti alla sua età”. E in chiosa: “Non usa internet o un telefono cellulare”.