Siamo giunti al giorno 8 della guerra in Iran e, da Teheran, fanno sapere che sarebbe stata raggiunta l’intesa sul successore di Ali Khamenei come Guida Suprema dello Stato islamico. I dettagli.

Iran, da Teheran: “C’è l’accordo sulla Nuova Guida Suprema”. I dettagli

Nell’ottavo giorno di guerra in Iran, con attacchi da parte di Stati Uniti e Israele su Teheran già dalla prime ore del mattino, l’Assemblea degli Esperti iraniana avrebbe raggiunto un accordo sul successore di Ali Khamenei come Guida Suprema dell’Iran. In un video pubblicato dall’agenzia di stampa Fars su Telegram, un membro dell’organismo, l’ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri ha detto che sono stati effettuati “grandi sforzi per determinare la guida” e che è stato concordato un “parere decisivo e unanime.”

Iran, il ritardo sull’elezione della nuova Guida Suprema

Sarebbe dunque stato trovato il successore di Ali Khamenei come Guida Suprema dell’Iran. Hojjatoleslam Jafari, rappresentante di Zenjan nell’Assemblea degli Esperti, all’agenzia di stampa Fars ha detto di sperare che “il popolo iraniano sia soddisfatto il prima possibile. Il ritardo nell’elezione del terzo leader è amaro e indesiderato da tutti, e non c’è alternativa, quindi avere brutti pensieri sui nostri rappresentanti in questo momento difficile.” Intanto le forze armate di Israele su X fanno sapere che “perseguiranno qualsiasi successore di Khamenei e chiunque intenda morire allo stesso modo.”