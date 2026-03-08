Continua senza sosta la guerra in Iran, nelle prime ore del mattino le forze israeliane hanno lanciato nuovi bombardamenti su Teheran. Ecco gli obiettivi colpiti.

Guerra in Iran, nuovo attacco israeliano su Teheran: gli obiettivo colpiti

Siamo giunti all’ottavo giorno di guerra in Iran, dopo che Stati Uniti e Israele hanno attaccato lo Stato islamico uccidendo la Guida spirituale Ali Khamenei. Nelle prime ore del mattino di oggi, 8 marzo 2025, le forse israeliano hanno lanciato nuovi bombardamenti su Teheran, colpita una raffineria petrolifera a Sud della capitale, con l’Idf che ha annunciato una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi legati al regime a Teheran. Presi di mira 30 depositi di petrolio nelle aree di Khuak e Sharhan nella Capitale e nella vicina città di Karaj. I media iraniani riferiscono di attacchi da parte di Usa e Israele anche in alcune località nel pressi della città di Yazad, dove sono state udite esplosioni.

Guerra in Iran, Naini: “Possiamo combattere per sei mesi”

Continuano gli attacchi da parte di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Queste intanto le parole di Ali Mohammad Naini, il portavoce del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica citato dall’agenzia stampa Fars: “Le forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran sono in grado di continuare almeno sei mesi di intensa guerra al ritmo attuale delle operazioni.”