Iraq e l'Uruguay depositano semi nel caveau artico

(Adnkronos) – Per la prima volta Iraq e Uruguay contribuiranno ai depositi del caveau artico, costruito per proteggere i semi da guerre, malattie e catastrofi. La Svalbard Global Seed Vault, situata in grotte di permafrost sull'isola di Spitsbergen, a metà strada tra l'Europa e il Polo Nord, viene aperta solo tre volte l'anno per limitare l'esposizione dei semi al mondo esterno.

Avviato nel 2008, il caveau funge da ultima risorsa per le banche genetiche nazionali e regionali e ha svolto un ruolo essenziale tra il 2015 e il 2019, nella ricostruzione delle collezioni di semi danneggiate durante la guerra in Siria.