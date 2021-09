Irlanda, anziano morto di Covid dopo essere stato convinto da un no vax a lasciare l’ospedale

Joe McCarron è morto di Covid dopo che l'italiano Antonio Mureddu Gravegliu lo ha convinto a lasciare l'ospedale in cui era ricoverato.

Joe McCarron è morto di Covid dopo che l’italiano Antonio Mureddu Gravegliu lo ha convinto a lasciare l’ospedale in cui era ricoverato.

Irlanda, anziano morto di Covid dopo essere stato convinto a lasciare l’ospedale

Antonio Mureddu Gravegliu, italiano residente in Irlanda, il 14 settembre si è introdotto senza mascherina al Letterkenny University Hospital per portare a casa un suo conoscente, l’anziano Joe McCarron. Lo ha convinto a lasciare l’ospedale in cui era ricoverato per Covid, spingendolo a seguire le sue idee. Ha ripreso la scena con il suo cellulare, pubblicando il video sui social, insieme ad un altro video in cui accusano l’ospedale di averlo trattato come una cavia.

Qualche giorno dopo l’anziano è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva, dove è morto. Nel video si notano i tentativi del medico e dell’infermiera di convincere l’anziano, con evidenti difficoltà respiratoria, a rimanere in ospedale.

Irlanda, anziano morto di Covid: aveva abbandonato l’ospedale

Joe McCarron, molto conosciuto nella contea di Donegal e candidato con il partito Direct Democracy Ireland, è intervenuto in un altro video realizzato da Mureddu, accusando l’ospedale di essere stato maltrattato, mostrando i lividi delle flebo e sostenendo di stare meglio a casa.

Due giorni dopo è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva. La moglie, presente nel momento in cui il marito ha abbandonato l’ospedale, ha chiesto scusa al personale sanitario per poi accusare gli amici no vax per quanto accaduto. “Non hanno aiutato Joe in alcun modo. Suggeriamo a tutti di seguire i consigli dei medici” ha dichiarato.

Irlanda, anziano morto di Covid: chi è Antonio Mureddu

Antonio Mureddu era conosciuto dal 2018 per aver organizzato un incontro con lo scopo di portare la Lega in Irlanda.

Antonio è un attivista del Freeman on the Land Movement, movimento di persone convinte di non essere vincolate da nessuna legge. Nel canale YouTube del sito SorryAntivaxxer.com, creato per elencare i casi di disinformazione sul Covid, è stato condiviso un video in cui Mureddu si rivolge ad un poliziotto che lo aveva fermato per eccesso di velocità dicendogli “io sono il padrone e tu sei il servo“. Alan Shatter, ex ministro della Giustizia, ha dichiarato che l’italiano avrebbe commesso un reato penale portando l’anziano fuori dall’ospedale.