La nuova edizione di Belve promette di essere tra le più sorprendenti e ambiziose di sempre. Francesca Fagnani, padrona di casa del format cult di Rai 2, si prepara a tornare in prima serata con un parterre di ospiti che unisce eleganza, carisma e personalità fuori dagli schemi. Dopo anni di interviste entrate nell’immaginario collettivo, la giornalista è pronta a spingersi ancora oltre, portando nello studio figure iconiche della cultura e dello spettacolo, capaci di raccontarsi con sincerità e senza filtri.

Maria De Filippi, la possibile sorpresa della nuova stagione di Belve

La nuova edizione di Belve potrebbe riservare un colpo di scena destinato a far discutere: secondo alcune indiscrezioni, Francesca Fagnani sarebbe pronta ad accogliere nel cast fisso una delle figure più influenti della televisione italiana, Maria De Filippi. L’agenzia AdnKronos e Affaritaliani.it hanno ipotizzato un coinvolgimento stabile della storica conduttrice Mediaset nel programma di Rai 2, in un ruolo inedito e non limitato a una semplice intervista. Se la notizia trovasse conferma, si tratterebbe di un evento eccezionale: una delle protagoniste simbolo di Canale 5 approderebbe infatti in maniera continuativa su una rete pubblica.

L’indiscrezione si intreccia con un recente incontro televisivo tra le due: Francesca Fagnani è stata ospite della prima puntata di Amici, gesto che molti hanno letto come un segnale di intesa professionale. Al momento, né Rai né Mediaset hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’attesa cresce in vista del debutto fissato per martedì 28 ottobre.

Isabella Rossellini sarà ospite a Belve: il colpaccio di Francesca Fagnani

Tra gli ospiti più attesi della nuova stagione di Belve spicca il nome di Isabella Rossellini, attrice, regista e modella di fama mondiale. A rivelarne la presenza è stato il giornalista Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, descrivendo il suo arrivo come un vero e proprio colpaccio per la trasmissione. Figlia di due leggende del cinema, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, l’artista ha costruito una carriera indipendente, lavorando con maestri come David Lynch, Robert Zemeckis e Joel Schumacher.

Reduce dal successo internazionale di Conclave di Edward Berger, che le è valso una candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista, la Rossellini rappresenta un modello di eleganza, intelligenza e sensibilità.

Celebre per le sue risposte argute e per la profondità delle sue riflessioni, l’attrice aveva già svelato in passato di identificarsi in un cane cittadino, simbolo di adattabilità e fiducia. Il suo incontro con Fagnani promette di essere uno dei momenti più intensi e raffinati dell’intera stagione televisiva.