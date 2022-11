Ischia, Cdm per dichiarare lo stato d'emergenza

Il bilancio riferito dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, parla di una vittima, la 31enne Eleonora Sirabella, 11 dispersi, 4 feriti e 167 sfollati.

Il Cdm per dichiarare lo stato di emergenza per Ischia è ufficialmente iniziato. L’isola è stata colpita da una frana all’alba di ieri, sabato 26 novembre. Claudio Palomba, prefetto di Napoli, ha riferito il bilancio di questa terribile tragedia, parlando di una vittima, Eleonora Sirabella, commessa di 31 anni, di 11 dispersi, 4 feriti e 167 sfollati.

Sono 15 le abitazioni rimaste coinvolte dalla frana e i dispersi sarebbero i componenti di due nuclei familiari, tra cui due minori. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha confermato che nella riunione del Cdm “sarà dichiarato lo stato di emergenza per Ischia“, aggiungendo che verranno predisposte delle misure per il piano nazionale del clima.