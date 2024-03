Nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo 2024, il Golfo di Napoli è stato teatro di un incidente eccezionale a bordo del traghetto “Benito Buono” proveniente da Pozzuoli.

Onda anomala a Ischia contro traghetto: schiaccia l’auto dei carabinieri

Un’onda particolarmente alta, generata dal mare mosso, ha investito la nave, provocando il ribaltamento di due camion carichi di materiale edile parcheggiati nella stiva. A causa dell’ondeggiamento, le catene di fissaggio si sono spezzate, facendo inclinare e ribaltare i veicoli l’uno sull’altro, causando una carambola che ha coinvolto anche un’autovettura della caserma dei carabinieri di Ischia e un’altra auto.

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti né tra i passeggeri né tra l’equipaggio, le immagini dell’incidente sono state pubblicate da Tg Procida, evidenziando i danni materiali subiti dalle vetture coinvolte, con uno dei veicoli praticamente distrutto.

Onda anomala a Ischia contro traghetto: schiaccia l’auto dei carabinieri

Dopo l’accaduto, il traghetto è stato diretto al porto di Casamicciola, dove l’equipaggio ha assistito allo sbarco dei passeggeri e degli autoveicoli non coinvolti nell’incidente. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e l’autorità marittima per le opportune verifiche.

Nello stesso pomeriggio, al porto di Pozzuoli, la nave “Rosa d’Abundo” della Medmar è encallata a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ma fortunatamente è stata successivamente disincagliata e ha potuto ormeggiare in sicurezza. L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza in mare e sottolinea l’importanza di misure preventive durante le traversate in condizioni meteorologiche avverse.