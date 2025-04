L’attesa sta per finire. L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi è pronta a sbarcare in prima serata, con la sua carica di avventura, intrighi e volti noti del mondo dello spettacolo. A partire dal 7 maggio, il pubblico potrà seguire le vicende dei nuovi naufraghi catapultati in Honduras, in un’edizione che promette emozioni forti e colpi di scena.

Il cast è già stato accolto con entusiasmo, e l’ultimo nome entrato in gioco ha acceso subito il dibattito tra i fan.

Isola dei famosi 2025: i primi dodici concorrenti

L’Isola dei Famosi 2025 sta per tornare su Canale 5, con la prima puntata fissata per il 7 maggio. Al timone ci sarà Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli in veste di inviato.

Svelati intanto i primi 12 concorrenti ufficiali: tra loro, il ballerino di latino Nunzio Stancampiano, noto per la sua esperienza ad ‘Amici’; il comico e conduttore Omar Fantini; l’ex tronista e influencer Teresanna Pugliese; l’attrice e attivista Loredana Cannata; il cantante neomelodico Angelo Famao; e Cristina Plevani, vincitrice del primo ‘Grande Fratello’. A completare il gruppo ci sono Chiara Balistreri, giovane bolognese che ha denunciato violenze subite; Patrizia Rossetti, volto storico della tv; Camila Giorgi, ex tennista e icona fashion; e Antonella Mosetti, celebre fin dai tempi di ‘Non è la Rai’.

Isola dei Famosi 2025, spunta il nome che cambia tutto: sorpresa tra i fan

Secondo le indiscrezioni, l’ultimo a siglare l’accordo per partecipare a L’Isola dei Famosi 2025 è stato Dino Giarrusso, ex europarlamentare ed ex volto noto del programma Le Iene. Classe 1974, Giarrusso è laureato in Scienze della Comunicazione ed è giornalista professionista.

Prima di dedicarsi alla politica, ha lavorato anche nel mondo dello spettacolo: ha recitato in fiction come Il Commissario Manara e Provaci ancora prof, oltre a ricoprire il ruolo di inviato per Le Iene tra il 2014 e il 2018.

Nel 2018 è entrato a far parte del Movimento 5 Stelle, diventando eurodeputato nel 2019. Dopo l’uscita dal movimento, ha tentato – senza successo – di avvicinarsi al Partito Democratico. Dal 2019 è sposato con Sara Garreffa, avvocata, e vive a Roma. La coppia non ha figli.