Manca poco alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Tra i naufraghi che partiranno per l’Honduras c’è anche Teresanna Pugliese. Ecco l’inaspettato motivo.

Isola dei Famosi 2025: quando comincia?

Manca davvero pochissimo all’inizio della nova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Al timone quest’anno troveremo Veronica Gentili, con Simona Ventura nei panni di opinionista e Pierapaolo Pratelli come inviato in Honduras.

La data di inizio è fissata per il prossimo 7 maggio. C’è ancora incertezza nel cast, ma sappiamo che ci sarà Teresanna Pugliese. Ecco il motivo.

Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese naufraga: l’indiscrezione sul motivo

Tra i naufraghi che partiranno per l’Honduras c’è anche Teresanna Pugliese, ex protagonista di “Uomini e Donne“. Teresanna oggi è sposata con Giovanni Gentile e mamma di due bimbi. Secondo le ultime indiscrezioni, il motivo che ha spinto l’influencer ha partecipare a “L’Isola dei Famosi” sarebbe per il compenso economico. Pare infatti che Teresanna sia al momento in difficoltà. Partecipare a una trasmissione così nota porta senza dubbio molta visibilità, e può aprire le porte a tante strade una volta usciti.