Colpo di scena tra i naufraghi, in tre non partiranno più per l'Honduras. Di chi si tratta?

Colpo di scena davvero clamoroso all‘Isola dei Famosi 2025: ben tre concorrenti sono a rischio e potrebbero non partire più per l’Honduras. Ecco quello che sappiamo.

Isola dei Famosi 2025: quando comincia?

Non si sa ancora la data ufficiale dell’inizio della nuova edizione de” L’Isola dei Famosi “, che dovrebbe comunque essere nel mese di maggio. A condurre questa nuova edizione ci sarà Veronica Gentili mentre, per quanto riguarda gli opinionisti ancora non c’è la conferma ufficiale, si è parlato della conferma di Dario Maltese e del cambio di ruolo di Valdimir Luxuria che, dalla conduzione passerebbe al diventare opinionista. Alcune voci avevano invece parlato di Simona Ventura come opinionista unica. E il cast? Ecco che secondo le ultime indiscrezioni tre nomi dati per certi non ci saranno! Ecco di chi si tratta.

Isola dei Famosi 2025, tre concorrenti a rischio? L’indiscrezione

C’è ancora molta incertezza circa chi saranno i naufraghi che partiranno per l’Honduras per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. Ma ecco che durante la trasmissione Studio 100, l’esperto Gabriele Parpiglia ha fatto alcune rivelazioni clamorose, ovvero sarebbero saltati i contratti di tre concorrenti, mentre è spuntato un nome nuovo, davvero impensabile! I tre concorrenti che non dovrebbero quindi più esserci sono Er Gennaro, Chiara Basso e Camila Giorgi. Il nome nuovo è quello di uno degli allenatori di calcio più simpatici ed estroversi, ovvero Serse Cosmi.