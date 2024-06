Si è recentemente conclusa su Canale 5 l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, che quest’anno ha visto il debutto di Vladimir Luxuria alla conduzione, affiancata dai commentatori Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Isola dei Famosi, la confessione di Sonia Bruganelli su Joe Bastianich

I dati hanno sottolineato che gli ascolti non sono stati all’altezza delle aspettative, suscitando critiche e previsioni di cambiamenti per i prossimi anni. Nonostante gli alti e bassi, però, alcuni concorrenti hanno lasciato il segno. Tra questi Edoardo, chef vincitore di “Masterchef”, e Joe Bastianich, che ha confermato il suo carisma.

Durante l’ultima puntata, un commento dell’ex moglie di Paolo Bonolis sull’imprenditore americano ha lasciato il pubblico senza parole. Luxuria, in collegamento con i naufraghi, ha rivelato a Bastianich che gli occhi di Sonia Bruganelli si illuminavano ogni volta che lui appariva in video. La risposta immediata del 55enne “Non vedo l’ora di vedervi tutti in studio” ha aperto la strada alla dichiarazione dell’opinionista: “Sì, ma da soli”.

La risposta di Joe Bastianich

La battuta ha lasciato tutti basiti, infiammando il dibattito sui social. Bastianich, visibilmente colto di sorpresa, ha replicato: “Ah, va bene da soli” alimentando ulteriormente le speculazioni. Non resta che attendere per capire se ci sarà un seguito.