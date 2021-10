Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto l’allerta di colore giallo per l’isola di Vulcano a causa dell’intensificarsi dell’attività vulcanica.

La Protezione Civile ha disposto un’allerta gialla per l’isola di Vulcano che verrà accompagnata dall’intensificarsi del monitoraggio e della sorveglianza vulcanica.

Isola di Vulcano, Protezione Civile annuncia allerta gialla

Nella giornata di venerdì 1° ottobre, il Dipartimento della Protezione Civile ha stabilito l’allerta gialla per l’isola di Vulcano, dopo aver registrato un aumento dell’attività vulcanica nel corso delle ultime settimane.

L’iniziativa è stata annunciata di comune accordo con la sede della Protezione Civile della Regione Sicilia e con la Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

Per quanto riguarda l’attività vulcanica in crescita, il fenomeno è stato rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (INGV) e dall’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’ambiente CNR-IREA. I dati raccolti rendono indispensabile l’adozione di misure tali da consentire la gestione del rischio presente sull’isola di Vulcano.

Isola di Vulcano, Protezione Civile annuncia allerta gialla: intensa attività vulcanica

Con la disposizione dell’allerta gialla, è stato anche previsto il potenziamento delle attività relative al monitoraggio e alla sorveglianza vulcanica che si avvarrà anche del supporto di centri come l’INGV e il CNR-IREA.

Il passaggio dell’isola di Vulcano all’allerta di colore giallo, inoltre, determina anche una comunicazione costante tra le varie strutture del Servizio nazionale della protezione civile e la comunità scientifica nazionale e il continuo aggiornamento della popolazione che risiede nell’isola in relazione all’innalzamento dei livelli di rischio.

Intanto, le sedi della Protezione Civile della Regione Sicilia e del Comune di Lipari sono state allertate e sono pronte a procedere con l’adozione di ogni iniziativa necessaria.

L’isola di Vulcano è nota per essere una realtà che presenta una “situazione diffusa di rischio per la popolazione” legata soprattutto alle fumarole, caratterizzate da una elevata concentrazione di gas e alte temperature.

Isola di Vulcano, Protezione Civile annuncia allerta gialla: Fabrizio Curcio

In merito all’allerta gialla annunciata per l’isola di Vulcano, si è espresso il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che ha dichiarato: “Grazie all’efficiente integrazione della comunità scientifica nel sistema di protezione civile, oggi possiamo contare su sistemi di monitoraggio e sorveglianza vulcanica che ci consentono di seguire con grande attenzione l’evoluzione dell’attività dei nostri vulcani attivi – e ha aggiunto –. Ed è quello che stiamo facendo a Vulcano. Con il livello di allerta “giallo” (cui possono seguire l’arancione e il rosso oppure il rientro al livello ordinario “verde”) è molto importante che ci sia una piena consapevolezza del rischio, senza allarmismi, ma con grande responsabilità”.