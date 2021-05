Isole Covid free in Italia, cosa prevede il piano a partire dal 7 maggio?

Il piano per la vaccinazione nelle Isole Covid free in Italia inizia il 7 maggio. Si punta soprattutto sul vaccino Johnson & Johnson.

Parte venerdì 7 maggio il piano di vaccinazione delle Isole minori in Italia, con le prime somministrazioni di vaccini anti-Covid all’Isola di Capraia e alle Eolie. Stanno puntando molto sul vaccino Johnson & Johnson che prevede una sola dose.

Isole Covid free in Italia: al via il piano di vaccinazione

Domani, venerdì 7 maggio, parte il piano di vaccinazione delle Isole minori in Italia, con le prime somministrazioni all’isola di Capraia e alle Eolie. A renderlo noto il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, al termine di una video conferenza a cui hanno partecipato l’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), i sindaci dei Comuni delle Isole minori, vari ministri e il capo della Protezione civile.

Le prime saranno l’isola di Capraia in Toscana e Salina, nell’arcipelago delle Eolie in Sicilia. Lo scopo è quello di avere anche in Italia delle Isole Covid free entro la prossima stagione estiva, così da riuscire a rilanciare il turismo. Il piano nazionale fa parte di una strategia che prevede anche l’introduzione del green pass per vaccinati e testati Covid a partire da metà maggio, per poi passare al pass a livello europeo che permetterà di muoversi nell’Unione Europea con un rischio minore.

Isole Covid free in Italia: le dosi disponibili e la situazione in Sicilia

Il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, ha voluto sottolineare che l’applicazione del piano vaccinale per le Isole minori dipenderà soprattutto dalla disponibilità delle dosi dei vaccini. La priorità nazionale rimane quella di vaccinare gli anziani e le persone fragili. In Sicilia si partirà da Salina, per passare ad Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, Panarea e Lipari, che ha il maggior numero di residenti. “L’obiettivo è di fare in modo di avere le Eolie Covid free in quindici giorni” ha spiegato il commissario all’emergenza Covid dell’Isola. Lampedusa e Linosa inizieranno il prossimo sabato e verranno vaccinati tutti i cittadini dai 18 anni in su senza alcun tipo di distinzione.

Isole Covid free in Italia: vaccino Johnson & Johnson e paesi di montagna

Per far partire il piano vaccinale e riuscire a vaccinare tutta la popolazione adulta sulle Isole minori stanno puntando più che altro sul vaccino Johnson & Johnson, che prevede una sola dose. Si tratta del metodo più veloce per riuscire a vaccinare tutti. “Il programma vaccinale per le isole minori si avvarrà di un efficace dispositivo logistico-operativo e si concentrerà sulla vaccinazione di massa delle singole isole, per ridurre il numero di viaggi necessari al trasferimento dei vaccini e degli assetti sanitari per la somministrazione” hanno spiegato dalla struttura commissariale nazionale. Figliuolo ha sottolineato che un approccio simile potrebbe esser applicato anche nei paesini di montagna, per portare beneficio alle realtà più isolate degli Appennini, delle Alpi o di altre aree interne. Le isole con presidi sanitari maggiori, agevolmente collegate con la terraferma, sono escluse da questo piano.