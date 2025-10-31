Israele aumenta gli attacchi in Libano nonostante le richieste di negoziati

Le tensioni tra Libano e Israele continuano a crescere, con il presidente libanese Joseph Aoun che accusa Tel Aviv di rispondere ai tentativi di dialogo con un aumento degli attacchi aerei. Recenti bombardamenti hanno causato la morte di un uomo nel sud del Libano, evidenziando la precarietà della situazione.

Nonostante un cessate il fuoco stabilito nel novembre, Israele ha mantenuto una presenza militare attiva in diverse aree meridionali del Libano, continuando a eseguire attacchi aerei quasi quotidiani.

Le autorità israeliane sostengono che le loro operazioni siano mirate a colpire Hezbollah, ma il bilancio delle vittime include anche numerosi civili innocenti.

Richiesta di negoziati da parte del Libano

Aoun ha esortato Israele a considerare i negoziati come una via per porre fine all’occupazione, sottolineando che una vera trattativa richiede la volontà reciproca, che attualmente sembra mancare. “Il Libano è pronto per i negoziati, ma la risposta di Israele è stata l’intensificazione degli attacchi,” ha dichiarato Aoun in un incontro con il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul.

Attacchi recenti e loro impatto

Il 31 ottobre, un drone israeliano ha colpito un uomo in sella a una moto nella località di Kunin, mentre altre esplosioni hanno avuto luogo nella città di Nabatieh, generando paura tra i residenti ma senza riportare ulteriori vittime. Questi eventi sono avvenuti in un contesto di crescente violenza, con almeno 25 persone, tra cui un siriano, uccise in ottobre a causa delle incursioni aeree israeliane.

Rivendicazioni di Hezbollah e reazione del governo libanese

Hezbollah ha iniziato a lanciare attacchi contro Israele dopo l’inizio del conflitto a Gaza nell’ottobre, e la situazione si è aggravata con un conflitto aperto che ha portato a un cessate il fuoco. Tuttavia, le aggressioni israeliane continuano a causare perdite significative in Libano, contribuendo a una crescente insoddisfazione tra i cittadini e le forze politiche del paese.

In risposta agli attacchi, Aoun ha ordinato all’esercito libanese di difendere il territorio e la sicurezza dei cittadini. “La vera patria significa sovranità, indipendenza e libertà. Ogni libanese ha la responsabilità di affrontare l’occupazione,” ha affermato Aoun, richiamando i cittadini a unirsi nella lotta contro l’aggressione israeliana.

Il ruolo delle forze armate e della comunità internazionale

Mentre Hezbollah ha un ruolo attivo nella resistenza contro Israele, le forze armate libanesi, storicamente più passive, sembrano ora pronte a prendere una posizione più forte. Aoun ha chiesto anche il supporto della comunità internazionale, in particolare dall’Europa, per esercitare pressione su Israele affinché interrompa le sue operazioni militari.

Il ministro degli Esteri libanese, Youssef Raggi, ha inoltre sottolineato l’importanza di una soluzione diplomatica, affermando che solo attraverso il dialogo si potrà garantire stabilità nel sud del Libano. La situazione rimane critica, con il governo libanese che continua a lavorare per controllare le armi nel paese, mentre Hezbollah si oppone categoricamente a qualsiasi disarmo.

Con le tensioni in aumento e le violazioni del cessate il fuoco in corso, il futuro delle relazioni tra Libano e Israele appare incerto, con la necessità impellente di un intervento diplomatico per evitare un’escalation ulteriore.