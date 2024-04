Israele ha lanciato un avvertimento all’Iran. Il Paese è pronto a reagire ad un eventuale attacco, come dichiarato su X dal ministro degli Esteri.

Israele avvisa l’Iran: “Se attacca reagiremo”

“Se l’Iran attacca dal suo territorio, Israele reagirà e attaccherà in Iran“. Queste sono le parole usate dal ministro degli Esteri, Israel Katz, in un post su X, in risposta alle parole della Guida Suprema dell’Iran, Ali’ Khamenei. Il ministro, in un’intervista radiofonica, ha voluto ribadire che “l’Iran è la testa del serpente“.

Guerra in Medioriente: giorno 187

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas è arrivata al 187esimo giorno. Si sta infiammando sempre di più la situazione sul fronte iraniano e dopo l’ennesima minaccia di Khamenei di ritorsioni per l’attacco israeliano a Damasco è arrivato l’avvertimento di Tel Aviv. Intanto, Biden è tornato a criticare il premier israeliano Netanyahu, sottolineando che a suo parere sta commettendo un errore e che non è d’accordo con il suo approccio. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che la risposta di Hamas al cessate il fuoco è stata “meno che incoraggiante”.