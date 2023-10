Se fino a poche ore fa non c’erano prove, oggi ci sono conferme sui bambini decapitati in Israele.

A fornire dirette testimonianze è stato il Jerusalem Post, che ha portato all’attenzione dei suoi lettori la presenza di fotografie, mostrate anche al segretario di Stato Usa Antony Blinken, volato in Israele per trasmettere il sostegno di Washington.

Guerra in Israele, bambini decapitati e bruciati

Il Jerusalem Post conferma le notizie dei bambini bruciati e decapitati durante l’assalto di Hamas a Kfar Aza. Se fino a qualche ora fa si trattava di illazioni, ad oggi ci sono prove fotografiche dei corpi che testimoniano la crudeltà compiute da Hamas anche nei confronti dei più piccoli israeliani. Le foto sarebbero state mostrate anche a Blinken, in Israele per portare sostegno al popolo. “È un momento difficile, non solo per Israele ma per il mondo. Sono venuto qui non solo come segretario di Stato ma come ebreo”, ha detto in conferenza stampa.

Le atrocità compiute da Hamas trovano conferma nei corpi dei bambini decapitati e bruciati nelle proprie case. Intanto, il bilancio delle vittime a Gaza è salito a 1417, mentre i feriti sarebbe 5.600. “Distruggeremo completamente e uccideremo Hamas, l’ISIS di Gaza. Scompariranno dalla terra, non esisteranno più, non accetteremo che bambini e neonati israeliani vengano uccisi e che tutto continui come al solito”, queste le parole del ministro della Difesa Yoav Gallant.