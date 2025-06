La difesa aerea di Israele si arricchisce di una nuova arma fondamentale: Barak Magen, noto in ebraico come “Scudo del Fulmine”. Mentre l’Iron Dome è celebre in tutto il mondo per la sua capacità di intercettare razzi e missili a corto raggio, Barak Magen rappresenta un avanzamento tecnologico pensato per contrastare in modo rapido ed efficace la crescente minaccia rappresentata dai droni e dai missili iraniani.

Ma cos’è esattamente Barak Magen e come funziona contro le nuove forme di guerra aerea?

La superiorità tecnologica israeliana

Il divario tecnologico tra Israele e Iran si evidenzia non solo negli armamenti ma anche nei sistemi di difesa antimissile a disposizione dei due paesi. Oltre all’Iron Dome, noto per la protezione delle aree urbane da razzi e mortai, Israele dispone di una gamma di sistemi sofisticati come David’s Sling per missili a medio raggio e Arrow per quelli balistici a lungo raggio.

Israele: cos’è Barak Magen, lo scudo fulmine anti droni iraniani

Barak Magen è un avanzato sistema antimissile navale progettato per intercettare e neutralizzare droni, missili cruise e altre minacce aeree provenienti dal mare. Sviluppato da Israel Aerospace Industries (IAI), questo scudo difensivo è entrato in servizio recentemente ed è stato utilizzato con successo dalle corvette di classe Sa’ar 6 della Marina israeliana, abbattendo otto droni iraniani nel Mediterraneo tra il 15 e 16 giugno 2025.

A differenza di altri sistemi antimissile, Barak Magen è pensato per affrontare bersagli che volano a bassa quota e con movimenti imprevedibili, tipici delle nuove minacce moderne, superando così i limiti dell’Iron Dome che, pur efficace contro razzi a corto raggio, fatica contro missili balistici e ordigni più sofisticati. Questo sistema rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di difesa di Israele per contrastare le risposte militari dell’Iran agli attacchi israeliani.

Barak Magen, noto anche come Barak 8, estende questa difesa alla dimensione marittima, proteggendo infrastrutture strategiche come porti, basi navali e piattaforme offshore. Grazie alla sua capacità di coordinare attacchi in tempo reale tra unità navali, il sistema assicura un alto tasso di successo e un uso efficiente dei missili intercettori.

Il crescente interesse internazionale per questa tecnologia, con ordini importanti da paesi come Marocco, Colombia e Slovacchia, conferma il valore competitivo della difesa israeliana sul mercato globale.