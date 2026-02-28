Aggiornamenti sull’azione congiunta di Israele e USA contro l’Iran. La risposta di Teheran e le reazioni internazionali.

Sabato 28 febbraio 2026 è iniziata una significativa escalation militare in Medio Oriente: Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco preventivo contro l’Iran. Il ministero della Difesa israeliano ha reso pubblico l’operato definendolo un’azione volta a neutralizzare minacce imminenti, mentre sirene d’allarme sono risuonate in diverse città dello Stato ebraico come Gerusalemme, Tel Aviv e Haifa.

Si tratta di un punto di svolta nelle tensioni tra Teheran, Tel Aviv e Washington, con l’annuncio ufficiale da parte del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale e immediato in tutto il Paese.

Israele e Usa attaccano l’Iran: detonazioni e colonne di fumo

Le immagini provenienti da Teheran e da altre città iraniane mostrano colonne di fumo nero dopo esplosioni rilevate nella capitale e in altre zone strategiche del paese. Secondo quanto riferito da fonti internazionali, gli obiettivi dell’attacco includerebbero installazioni militari e siti legati alla capacità di produzione di missili balistici.

In risposta alle detonazioni, il governo israeliano ha attivato sirene di allarme con notifiche dirette sui telefoni cellulari della popolazione, segnalando un “allarme estremamente grave” e invitando i cittadini a restare vicino ai rifugi protetti.

Attacco Iran: allerta generale in Israele

L’azione militare congiunta ha provocato una mobilitazione immediata all’interno di Israele. Le autorità hanno disposto la chiusura dello spazio aereo civile, la sospensione delle attività pubbliche non essenziali e l’invito alla popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali tramite i canali istituzionali.

Le sirene d’allarme sono risuonate anche nei centri urbani principali come Gerusalemme, dove l’allerta è stata classificata come “estremamente grave”. Le misure di emergenza includono la sospensione di scuole, eventi pubblici e tutte le attività non strettamente necessarie.

Israele Usa contro l’Iran: possibile ritorsione iraniana

Le forze di difesa israeliane hanno avvertito che una risposta con missili o droni da parte delle autorità iraniane è probabile nel prossimo futuro. Questa possibilità ha portato alla proclamazione dello stato di emergenza e all’aumento delle misure di sicurezza su tutto il territorio israeliano.

Le tensioni tra i due paesi sono aumentate nelle ultime settimane, soprattutto dopo il fallimento di colloqui diplomatici finalizzati a limitare il programma missilistico e nucleare iraniano. In questo contesto, l’azione militare congiunta con gli Stati Uniti rappresenta un’escalation delle dinamiche di confronto nella regione. É Allarme in tutta la regione con missili lanciati vicino alla base Usa in Bahrein. Le ambasciate americane sono state evacuate in Giordania e Qatar. Durissima la risposta di Teheran: “Missili contro tutte le basi americane”.

Israele Usa attacco Iran: impatto internazionale e reazioni

La notizia dell’attacco Israele Usa contro l’Iran ha avuto ripercussioni immediate sulla scena internazionale. Le ambasciate statunitensi in diverse nazioni mediorientali hanno adottato misure di sicurezza straordinarie, tra cui lockdown per il proprio personale diplomatico, a causa della previsione di potenziali contro-reazioni da parte di Teheran.

Leader mondiali e istituzioni internazionali stanno monitorando la situazione con preoccupazione, richiamando alla moderazione e alla ricerca di una de-escalation del conflitto che potrebbe avere conseguenze regionali e globali di vasta portata.

Conclusione

L’attacco preventivo di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran segna un momento estremamente delicato nelle relazioni internazionali e nelle dinamiche di sicurezza nel Medio Oriente. La sequenza di eventi – dalle esplosioni a Teheran, all’attivazione delle sirene in Israele, fino alle dichiarazioni delle autorità – evidenzia una crisi in rapido sviluppo con potenziali implicazioni ben oltre i confini regionali.