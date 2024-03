Guerra Israele Hamas, primi passi per una tregua: leader Hamas andrà a Teheran

Dopo l'entrata in scena dell'Onu sul conflitto in Medio Oriente, l'Iran rende noto che il leader di Hamas si recherà a Teheran per parlare con la leadership del paese.

Stando a quanto riferito dai media televisivi dell’Iran, Ismail Haniyeh, il leader di Hamas, si recherà oggi a Teheran per parlare con la leadership della repubblica islamica d’Iran. Un viaggio che avviene proprio il giorno dopo che l’Onu, per la prima volta, ha chiesto un cessate il fuoco a Gaza. Questo potrebbe quindi essere un primo passo per raggiungere la tanto desiderata tregua.

Un passo positivo

Non è la prima volta che il leader di Hamas si reca a Teheran per parlare con la leadership dell’Iran, questo è infatti il secondo viaggio di Ismail Haniyeh nella capitale. Ma il viaggio odierno assume tutto un altro significato a seguito dell’entrata in gioco dell’Onu che ha finalmente richiesto ufficialmente un cessate il fuoco a Gaza.

Nasser Kanaani, il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, ha già avuto modo di parlare della decisione dell’Onu dichiarando come si tratti di un primo passo positivo. Ha poi aggiunto che adesso bisognerà però fare tutto il possibile per rendere il cessate il fuoco una realtà. E questa visita del leader di Hamas potrebbe dare una mano in tal senso.

Nessuna dichiarazione da parte di Israele

Su questo viaggio invece non sono state rilasciate dichiarazioni da parte di Israele. Di recente però il ministro della Difesa del paese ha dichiarato che non accetteranno mai un cessate il fuoco se prima non verranno liberati gli ostaggi.