Sono ormai passati quasi due mesi esatti da quel drammatico 7 ottobre 2023, la data che ha cambiato gli scenari in Medio Oriente. L’attacco dei terroristi di Hamas ad Israele ha causato una reazione durissima da parte dello Stato ebraico che da allora (facendo eccezione nei pochi giorni di tregua) non ha mai smesso di bombardare la Striscia di Gaza. Dagli Usa filtrano notizie sulle prossime mosse: quanto durerà ancora la guerra fra Israele e Hamas?

Israele-Hamas, gli Usa sulla guerra a Sud della Striscia: le prospettive

A parlarne è stata la ‘Cnn‘, che riporta alcune notizie che arrivano direttamente da autorevoli fonti dell’Amministrazione Usa. “L’attuale operazione militare di Israele nella Striscia di Gaza potrebbe durare ancora qualche settimana“ – si legge. Secondo i funzionari americani, infatti, almeno fino a gennaio la situazione in Medio Oriente, facendo riferimento in particolare al sud della Striscia, dovrebbe rimanere così com’è attualmente. Qualcosa, poi, dovrebbe modificarsi: “Israele passerebbe ad una strategia a minore intensità, più localizzata, per colpire i leader e i militanti di Hamas“.

Israele-Hamas, gli Usa sulla guerra a Sud della Striscia: i civili

Dalla Casa Bianca traspare ancora molta preoccupazione soprattutto per le condizioni dei civili di Gaza. Sempre secondo quanto riportato dalla ‘Cnn‘ gli Usa sono stati chiari con Israele: non è pensabile ripetere anche a Sud le stesse devastanti tattiche militari che l’Idf ha portato a compimento nel Nord della Striscia.