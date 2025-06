Israele risponde all’Iran con nuovi raid missilistici: la reazione di Putin

La tensione in Medio Oriente è aumentata significativamente dopo i nuovi raid missilistici lanciati da Israele contro l’Iran. Nel frattempo, la questione nucleare iraniana continua a suscitare forte attenzione e dibattito a livello internazionale. In questo scenario, sono arrivate le dichiarazioni del presidente Putin, che hanno aggiunto nuovi elementi alla discussione.

Israele risponde all’Iran con nuovi raid missilistici

L’aeronautica militare israeliana ha reso noto di aver condotto durante la notte una nuova serie di attacchi aerei contro depositi e siti di lancio missilistici situati nella regione centrale dell’Iran, nel corso del nono giorno di scontro tra i due Paesi mediorientali. Inoltre, l’esercito israeliano ha comunicato di aver colpito un sito di Hezbollah nella zona di Naqoura, nel Libano meridionale. Secondo quanto riportato dall’esercito, quella struttura veniva utilizzata dalla Forza Radouane di Hezbollah per compiere attacchi terroristici contro civili israeliani e rappresenta una chiara violazione degli accordi tra Israele e Libano. Tale dichiarazione è stata diffusa il giorno successivo all’avvertimento rivolto dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz al movimento sciita libanese, affinché evitasse di intervenire nel conflitto con l’Iran.

Secondo fonti mediatiche locali, un attacco israeliano al sito nucleare di Isfahan è stato respinto; l’agenzia iraniana Fars, citando il vicegovernatore della provincia, ha precisato che non si sono verificate fughe di sostanze nocive né vittime. Il ministro della Difesa israeliano Katz ha inoltre annunciato che l’esercito ha eliminato un comandante veterano della unità Quds, legata alle Guardie rivoluzionarie iraniane, in un’operazione avvenuta in un appartamento a Qom, in Iran. Il comandante ucciso, identificato come Saeed Izadi, era a capo del Corpo di Palestina della Forza Quds.

Alle operazioni avrebbero partecipato circa 50 jet, con il lancio di circa 150 munizioni. Le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno dichiarato che all’interno del complesso di Isfahan sono stati colpiti una struttura per la produzione di centrifughe e altri obiettivi militari iraniani nella zona.

Israele risponde all’Iran con nuovi raid missilistici: la reazione di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un’intervista a Sky News Arabia che l’Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare civile e di utilizzare la tecnologia atomica esclusivamente per scopi pacifici. Ha sottolineato che la Russia è disponibile a offrire a Teheran l’assistenza necessaria per lo sviluppo dell’energia nucleare pacifica, come già avvenuto in passato.

Inoltre, Putin ha affermato che l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) non dispone di prove che indichino un tentativo da parte dell’Iran di sviluppare armi nucleari, ribadendo che Teheran ha più volte dichiarato di non perseguire tale obiettivo.