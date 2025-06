In pieno conflitto, un terremoto ha colpito l’Iran. La scossa, registrata intorno alle 21:30 ora locale, ha interessato la regione centrale del paese.

Mentre l’Iran affronta una delicata situazione di conflitto, il paese è stato colpito da un altro duro colpo: un terremoto di magnitudo 5.1 ha scosso la sua zona centrale. Questo evento naturale, avvenuto in un momento già segnato da tensioni e difficoltà, ha generato ulteriore preoccupazione tra la popolazione, mettendo a dura prova una nazione già provata.

Iran, non solo la guerra: avvertito violento terremoto

Un terremoto di magnitudo 5.1 ha interessato l’Iran, colpendo in particolare la regione centrale di Semnan. Questo evento è avvenuto mentre Israele intensificava i raid aerei contro la Repubblica Islamica, aggravando ulteriormente la già delicata situazione del paese.

L’epicentro si trova vicino alla città di Sorkeh, a una profondità di 10 km. L’Iran è una zona ad alta attività sismica e ha subito numerosi terremoti nel corso della storia recente. Tra i più devastanti, si ricordano quelli del dicembre 2003 e del giugno 1990, che causarono rispettivamente circa 31.000 e 37.000 morti. Nel novembre 2017, un sisma di magnitudo 7.3 nella provincia nord-occidentale di Kermanshah provocò oltre 600 vittime e migliaia di feriti.

Terremoto in Iran alle 21:30 locali: scossa avvertita a Teheran e altre città

La scossa, avvenuta intorno alle 21:30 ora locale (le 20 in Italia), è stata percepita anche nelle città di Qom, Teheran, Karaj e Damavand, come riportato da Press TV. L’agenzia ufficiale Irna ha confermato che i danni sono stati limitati e non si registrano vittime.