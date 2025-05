Dopo le scosse di ieri, 13 maggio 2025, poco fa c’è stata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ai Campi Flegrei. La situazione.

Campi Flegrei: nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1

Secondo l’Ingv, intorno alle 14.25 c’è, stato una nuova scossa di terremoto, o meglio un evento bradisismico di magnitudo 3.1 ai Campi Flegrei, a una profondità di 2 chilometri, con epicentro nell’area degli Astroni.

Ricordiamo che ieri c’è stata la scossa più forte, intorno a mezzogiorno, di magnitudo 4.4. Ma ecco le parole del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci.

Musumeci parla di emergenza

Ecco cosa ha detto a RaiNews24 il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, dopo lo sciame sismico ai Campi Flegrei: “cominciamo col dire intanto che questi episodi potrebbero continuare a manifestarsi. Quando parliamo dei Campi Flegrei dimentichiamo che siamo su uno dei vulcani attivi più pericolosi del mondo. Su un vulcano gli unici estranei siamo noi, non è il vulcano con la sua attività sismica e bradisismica, perché i due fenomeni, come sapete, sono essenzialmente collegati.” La situazione per gli abitanti dei Campi Flegrei rimane delicata.