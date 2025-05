Un evento sismico significativo

Alle ore , un terremoto di magnitudo 4.4 ha scosso i Campi Flegrei, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita in modo intenso a Napoli e nei comuni limitrofi, come Pozzuoli, dove la popolazione è scesa in strada in preda al panico. Questo evento sismico ha fatto seguito a una scossa precedente di magnitudo 2.1, segnalando un’attività sismica in aumento nella regione.

Evacuazioni e controlli di sicurezza

In risposta alla forte scossa, le autorità locali hanno attivato i protocolli di emergenza. Le scuole, comprese quelle di Napoli e dei comuni flegrei, hanno evacuato gli studenti. La scuola dell’infanzia e elementare Madonna Assunta ha visto centinaia di bambini portati in sicurezza all’esterno, dove i genitori sono accorsi per recuperarli. Le verifiche di sicurezza sono state avviate nelle strutture scolastiche e universitarie, con controlli visivi per garantire l’incolumità degli studenti e del personale.

Monitoraggio e comunicazioni ufficiali

Il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato un monitoraggio costante della situazione, senza segnalazioni di danni significativi al momento. Tuttavia, il prefetto di Napoli ha convocato un incontro per coordinare i soccorsi e valutare le necessità della popolazione. Il ministro per la Protezione Civile ha programmato un vertice a Roma per discutere le misure di sicurezza e le attività di ricognizione tecnica nell’area dei Campi Flegrei.

Le testimonianze della popolazione

Le reazioni della popolazione sono state di paura e preoccupazione. Matteo e Rita, residenti storici della zona, hanno descritto l’esperienza traumatica della scossa, evidenziando il forte rumore e il movimento del pavimento. La situazione di emergenza ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle vie di fuga in caso di eventi futuri, con il traffico bloccato e le strade congestionate. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti e rassicurazioni dalle autorità competenti.