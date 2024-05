L'Iss preoccupata per la salute dei bambini: due su 10 sono in sovrappeso

Nel nostro paese il 19% dei bambini e bambine che vanno dagli 8 ai 9 anni è in sovrappeso, mentre il 9,8% è affetto da obesità e non mancano nemmeno coloro che devono affrontare un’obesità grave, in questo caso parliamo del 2,6%. Questi sono i dati emersi da un nuovo studio elaborato da “OKkio alla Salute” coordinato dall’Istituto superiore di sanità. Ma quali sono le cause?

Uno studio che preoccupa

Stando all’andamento dei dati, se il sovrappeso tra i bambini segue una costante diminuzione, la stessa cosa non si può dire dell’obesità che, dopo una prima diminuzione, sta tornando a salire leggermente nel 2023. Sembra che le cause principali di questa situazione risiedano principalmente nella dieta dei bambini.

Lo studio riferisce infatti che 2 bambini su 5 non fanno un’adeguata colazione, e più della metà preferisce mangiare un’abbondante merenda verso metà giornata. Un bambino su quattro invece beve regolarmente bevande zuccherate e consuma frutta e verdura meno di una volta al giorno. Anche i legumi latitano nella dieta dei più piccoli, con gli snack che la fanno da padrona.

Oltre la dieta, un altro elemento critico è l’attività fisica, anche in questo caso sembrano esserci delle carenze. Quasi la maggioranza, parliamo del 70%, non si reca a scuola a piedi o in bicicletta, mentre la metà passa più di due ore al giorno davanti ad uno schermo televisivo, di un cellulare o di un tablet.

Sembra che sulla dieta dei bambini abbia avuto un ruolo anche la pandemia del covid. Lo studio rivela infatti che durante questo lasso di tempo i bambini e le bambine hanno aumentato il consumo di snack salati e cibi dolci diminuendo invece quello di frutta e verdura.