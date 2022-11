La capitale turca è stata scossa da una forte esplosione nel pomeriggio: sono già stati confermati molti feriti

Paura a Istanbul, capitale della Turchia, dove intorno alle ore 14:40 di quest’oggi, 13 novembre, è avvenuta una forte esplosione in centro città, per la precisione nel trafficato quartiere dello shopping di Istiqlal, nella via Istiklal Caddesi.

Si contano, almeno per il momento, almeno 11 feriti e circa 5 morti ma il bilancio potrebbe essere destinato ad aumentare nel corso delle prossime ore.

Il video dell’esplosione

A pochissimi minuti dal tragico evento, non si contano i video e i contenuti online che raccontano da vicino ciò che è accaduto nella capitale turca questo pomeriggio. In uno dei filmati apparsi online è possibile vedere un nutrito gruppo di personeimpegnate in una sessione spensierata di shopping assistere alla deflagrazione e scappare via terrorizzati per mettersi al sicuro.

BREAKING: Video shows explosion on busy shopping street in Istanbul pic.twitter.com/9DKNZqgOef — BNO News Live (@BNODesk) November 13, 2022

Il governatore di Istanbul conferma: l’esplosione ha causato anche alcune vittime

Il governatore della città ha confermato in un tweet pubblicato poco fa che purtroppo, nella tragedia, sono morte anche diverse persone. Le vittime per il momento sarebbero almeno 5 mentre 36 persone sarebbero rimaste ferite. La situazione è in continuo aggiornamento.

L’ipotesi attentato

Ora dopo ora si rincorrono online le voci secondo cui l’esplosione non sarebbe un incidente casuale ma, purtroppo, un vero e proprio attacco terroristico.

Pare infatti (l’informazione è ancora da prendere con le pinze) che un kamikaze si sia fatto esplodere fra la folla in una zona per niente casuale: la strada dove è avvenuto il presunto attentato, infatti, ospita anche il consolato russo, che si trova nella via pedonale Istiklal Caddesi al civico 219. Nel frattempo su Twitter è spuntato anche un altro video dove è possibile vedere quelloc che sembra essere a tutti gli effetti proprio l’individuo che si è fatto esplodere.

I video delle telecamere di sicurezza

Ora dopo ora arrivano sempre più aggiornamenti dalla Turchia rispetto a ciò che è accaduto in città. Online è per esempio apparso un video sconvolgente filmato dalle telecamere di sicurezza di un palazzo situato sopra dove è avvenuta la deflagrazione. Nella clip è possibile vedere turisti e cittadini di Istanbul camminare tranquilli per le vie della città, quando ad un certo punto un fascio di luce squarcia tutto: sono immagini molto forti, destinate ad un pubblico non troppo impressionabile.