Ita Airways, il Mef sceglie Certares, Delta Airlines ed Air France: no a Msc e Lufthansa

Neanche un mese fa il Ceo Lufthansa aveva scritto "spazientito" a Mario Draghi: Ita Airways, il Mef sceglie Certares, Delta Airlines ed Air France

Colpo di scena nella vicenda di Ita Airways con il Mef che sceglie Certares, Delta Airlines ed Air Francee dice no a Msc e Lufthansa. Secondo gli analisti sarebbe stata decisiva per orientare il governo un’offerta che riserva maggior controllo allo Stato.

Il dato è che il ministero dell’Economia cambia idea su ITA Airways e indica i soggetti con cui tratterà, a sorpresa non ci sono soggetti tedeschi che pure erano in pole. L’esclusiva sarà con il consorzio formato da Certares, Delta Airlines ed Air France.

Ita Airways, il Mef sceglie e non c’è Berlino

Il Mef quidi ha rinunciato all’offerta di Msc e Lufthansa e lo ha fatto con una nota ufficiale.

Da via XX Settembre spiegano che “ad esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo di ITA S.p.A., sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM, la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”.

La nota di via XX Settembre

“Alla conclusione del negoziato in esclusiva, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico”.

Solo il 6 agosto scorso il Ceo di Lufthansa Carsten Spohr sollecitava maggior celerità nell’operazione che dava per certa.