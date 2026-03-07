Italia batte l'Inghilterra per la prima volta: il racconto della storica vittoria

L'Italia realizza la prima vittoria ufficiale contro l'Inghilterra, un 23-18 che segna una pagina nuova nel Sei Nazioni e rilancia le ambizioni azzurre

All’Olimpico di Roma si è consumata una serata destinata a entrare nella storia del rugby italiano: la nazionale azzurra ha piegato per la prima volta l’Inghilterra, imponendosi con il punteggio di 23-18. Si tratta del primo successo contro i britannici dopo decenni di incontri ufficiali iniziati nel 1991, quando tutte le precedenti trenta sfide avevano sorriso alla Rosa. Questa vittoria non è solo un risultato sul tabellone: è il segno della crescita tecnica e mentale di un gruppo che ha saputo concretizzare le proprie opportunità.

Nel racconto del match emergono momenti di tensione, scelte tattiche e protagonisti che hanno determinato l’esito. Il capitano Michele Lamaro e il centro Tommaso Menoncello sono stati tra i volti più citati: Lamaro per la leadership, Menoncello indicato come man of the match grazie a una prestazione decisiva e a parole cariche di emozione al termine della partita.

Il match e i passaggi decisivi

Il confronto è stato combattuto fin dall’inizio, con fasi di gioco in cui le due squadre hanno alternato pressione e difesa organizzata. Gli azzurri sono riusciti a sfruttare la propria mischia e la solidità nelle fasi statiche, elementi che hanno fornito piattaforme per avanzare e costruire azioni pericolose. Nonostante un momento di confusione a metà ripresa, la squadra ha mostrato freddezza nelle due metà campo avversarie, capitalizzando punteggio e difendendo con intensità nei momenti chiave.

Le scelte tattiche e i calci piazzati

Le scelte di piega tattica, sia in attacco che in difesa, hanno influenzato l’andamento: l’Italia ha alternato fasi di pressione diretta a giocate più orchestrate sulle ali della manovra, mentre l’Inghilterra ha puntato sulla velocità dei trequarti e sulla varietà di soluzioni in mediana. I calci piazzati si sono rivelati importanti per il punteggio finale; la gestione delle opportunità sui rilanci e la disciplina hanno consentito all’Italia di mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

Protagonisti e parole dal campo

Tra i protagonisti, Tommaso Menoncello si è distinto con interventi offensivi e coperture difensive che gli sono valsi il riconoscimento di man of the match. Al termine del confronto lo stesso Menoncello ha confessato di aver «sognato tutta la settimana questo momento», dedicando il successo alla propria famiglia e commentando la difficoltà della partita: «E’ stata una partita durissima, ancora non ci credo».

La leadership di Lamaro

Il capitano Michele Lamaro ha sottolineato come il gruppo abbia mantenuto la fiducia nonostante le difficoltà: «Ci siamo messi in difficoltà da soli ma ci credevamo. E questa è la cosa più importante», ha detto, evidenziando il valore mentale della vittoria. La sua presenza in campo e il ruolo di guida del pack si sono rivelati determinanti nei momenti di confronto fisico con l’avversario.

Implicazioni nel Sei Nazioni e calendario

Questo risultato influisce anche sulla classifica del torneo: l’Italia sale a quota 9 punti, mentre l’Inghilterra resta ferma a 5 punti. Alle spalle si trovano la Francia e la Scozia a 15 punti, l’Irlanda a 14 e il Galles con 1 punto. Oltre al valore simbolico, la vittoria azzurra modifica l’equilibrio del torneo e rilancia le ambizioni nel prosieguo del calendario.

Il prossimo appuntamento

Il cammino azzurro prosegue con la sfida al Galles, in programma il 14 marzo con inizio alle ore 17.40 al Millennium Stadium di Cardiff. Sarà una prova impegnativa: il Galles rappresenta una nazionale solida e il match in trasferta richiederà ancora una volta concentrazione, gestione delle energie e capacità di ripetersi sotto pressione.

Un risultato che vale oltre il punteggio

La vittoria sull’Inghilterra è un punto di svolta simbolico. Rompere una serie quasi trentennale ha ricadute che vanno oltre la statistica: rafforza fiducia, credibilità internazionale e la percezione di un progetto che produce risultati. Dal punto di vista dei tifosi, è una serata che alimenta entusiasmo e speranza per il futuro del rugby italiano.

La sfida ora è trasformare questo slancio in continuità: consolidare i progressi in mischia, regia e disciplina, e mantenere alto il livello fisico e mentale in vista delle prossime gare. Se l’Italia saprà confermarsi nei prossimi impegni, il successo di Roma potrebbe rivelarsi l’inizio di una fase nuova nel panorama del rugby europeo.