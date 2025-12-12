Italia e Belgio si oppongono al piano di utilizzo dei beni congelati russi: scoppia la controversia

Nel contesto delle attuali tensioni geopolitiche, l’Italia ha deciso di schierarsi al fianco del Belgio per contestare l’idea della Commissione Europea di destinare circa 210 miliardi di euro dei beni congelati russi a sostegno dell’Ucraina. Questa iniziativa sta suscitando non poche polemiche.

Questa alleanza emerge a pochi giorni da un’importante riunione dei leader europei a Bruxelles, dove si discuterà di come affrontare le esigenze finanziarie dell’Ucraina, colpita duramente dal conflitto in corso.

La preoccupazione di Bruxelles è di trovare un accordo che consenta di liberare i fondi russi congelati nella banca Euroclear in Belgio, ma la resistenza di Roma e Bruxelles complica la situazione.

Le ragioni dell’opposizione

Il governo belga ha manifestato preoccupazione per le implicazioni legali e finanziarie della proposta, temendo di dover rimborsare interamente i fondi nel caso in cui la Russia decidesse di reclamarli in futuro. Fino ad ora, il Belgio non aveva trovato un supporto significativo nella sua opposizione, ma l’intervento dell’Italia ha cambiato le dinamiche diplomatiche.

Richiesta di alternative

Insieme al Belgio, Malta e Bulgaria, l’Italia ha redatto un documento che chiede alla Commissione di considerare opzioni alternative per il finanziamento dell’Ucraina. Questi quattro paesi invitano l’Unione Europea a esplorare soluzioni che presentino meno rischi e che siano in linea con le normative europee e internazionali. Si sta discutendo l’idea di emettere un debito comune dell’UE per sostenere l’Ucraina nei prossimi anni.

I limiti di un piano alternativo

Tuttavia, questa proposta di finanziamento ha le proprie criticità. I detrattori avvertono che l’emissione di debito congiunto potrebbe aggravare il già alto livello di indebitamento di paesi come l’Italia e la Francia. Inoltre, è necessaria l’unanimità per procedere, il che significa che paesi come l’Ungheria, guidata da un premier favorevole al Cremlino, potrebbero porre un veto.

Anche se i quattro paesi, con l’eventuale supporto di Ungheria e Slovacchia, non sarebbero in grado di formare una minoranza di blocco, la loro opposizione pubblica mina le speranze della Commissione di giungere a un accordo politico durante il summit.

Divisioni interne in Italia

La situazione politica in Italia è complessa. Pur sostenendo le sanzioni contro la Russia, il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni è diviso sulla questione del supporto all’Ucraina. Infatti, il vicepremier Matteo Salvini ha adottato una posizione più favorevole verso la Russia, supportando piani alternativi come quello proposto da Donald Trump per porre fine al conflitto.

Le preoccupazioni sulle sanzioni

In aggiunta, i quattro paesi hanno espresso scetticismo riguardo l’uso dei poteri d’emergenza da parte della Commissione per modificare le attuali regole sulle sanzioni e mantenere congelati i beni russi a lungo termine. Pur avendo votato a favore di questa iniziativa per mantenere l’unità dell’UE, hanno chiarito che ciò non implica una decisione sull’utilizzo futuro di tali beni.

La questione rimane delicata, poiché la manovra legale per il congelamento a lungo termine dei beni mira a impedire che paesi favorevoli al Cremlino restituiscano i fondi congelati alla Russia. Tuttavia, i rappresentanti dei quattro stati avvertono che tale approccio potrebbe avere conseguenze legali e finanziarie di ampio respiro.

Le prospettive future

Con l’approssimarsi del summit dell’UE, le tensioni e le incertezze continuano a crescere. Il piano di utilizzare i beni congelati russi come garanzia per un prestito all’Ucraina è visto come un modo per esercitare pressione su Mosca. Tuttavia, la sua attuazione potrebbe rivelarsi problematica. I leader europei devono ora affrontare scelte difficili per bilanciare le proprie posizioni e le pressioni interne.