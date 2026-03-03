Italia Shore 3, perché tutti parlano di Cappe? Ecco chi è davvero

La famiglia di “Italia Shore 3″ si è allargata con l’ingresso di Cappe. Ma, chi è davvero? Scopriamolo insieme.

Dal 3 febbraio su Paramount + è iniziata la terza edizione di “Italia Shore 3”, la versione italiana del popolare show targato MTV. Nel corso del quinto episodio del reality show ha fatto il suo ingresso Cappe, l’ultima new entry di questa stagione dopo le sorelle Greta e Sara Amenta, Marta Di Ventura, Stefano Modica, Eleonora Terzulli e una ragazza di nome Angie che però ha fatto il suo ingresso già tre episodi fa ma è stata inquadrata solo pochi secondi. Ma, chi è Cappe? Scopriamolo insieme.

“Combina stile e ironia senza paura di mettersi in mostra”, così l’ufficio stampa di Paramount + ha dato il benvenuto a Cappe nella terza stagione di Italia Shore. Il vero nome è Alessandro Cappelletti che si fa chiamare Cappe solamente per un caso di omonimia, in quanto nel cast c’è Alessandro Roncaccia. Cappe è stato scelto dalla ragazze tra tre pretendenti, con lui c’erano Alessandro Di Bari e Michael. Vedremo cosa combinerà nel reality.