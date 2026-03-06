Italiani a Indian Wells 2026: orari, avversari e dove vedere le partite

Programma, avversari e copertura tv per Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Jasmine Paolini e gli altri italiani impegnati al Masters 1000 di Indian Wells

Il circuito si concentra sul primo grande appuntamento nordamericano: il Masters 1000 di Indian Wells, con il tabellone principale in programma dal 4 marzo al 15 marzo. Tra gli azzurri attesi in campo spiccano i nomi di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini, tutti impegnati nel secondo turno previsto per venerdì 6 marzo. In serata è atteso anche il debutto di Jannik Sinner, che ricompare sul cemento californiano dopo le buone prestazioni degli anni recenti.

Programma della giornata e come seguire i match

La sessione serale italiana di venerdì 6 marzo propone un fitto calendario di sfide con protagonisti i rappresentanti italiani. In apertura di programma è previsto il match di Matteo Berrettini contro Alexander Zverev, fissato per le 20:00 ora italiana. A seguire, come seconda partita, è programmato l’ingresso in campo di Lorenzo Musetti, che non dovrebbe scendere in campo prima delle 21:30. Infine, nel tabellone femminile, Jasmine Paolini è annunciata come terzo incontro della serata e potrebbe giocare non prima delle 23:00, a seconda della durata delle precedenti partite.

Copertura televisiva e streaming

Tutte le partite del Masters 1000 di Indian Wells, comprese quelle che vedono impegnati gli azzurri, vengono trasmesse in esclusiva sui canali SkySport. Per chi preferisce lo streaming, è possibile seguire gli incontri tramite SkyGo e la piattaforma NOW. Queste opzioni garantiscono la visione in diretta e la possibilità di recuperare i match in differita.

Avversari e possibili sviluppi nel tabellone maschile

La struttura del tabellone offre incroci interessanti e alcune insidie sin dal terzo turno. Berrettini è arrivato al secondo turno dopo il successo su Adrian Mannarino al primo turno e ora trova davanti a sé il temuto Alexander Zverev, testa di serie numero quattro. Per Lorenzo Musetti, testa di serie numero cinque, l’esordio è contro il vincente della sfida tra Marton Fucsovics e un qualificato; in caso di passaggio del turno il percorso potrebbe incrociare il francese Arthur Fils e giocatori del calibro di Félix Auger-Aliassime o Andrey Rublev nelle fasi successive.

Il percorso di Jannik Sinner e gli scenari

Jannik Sinner, testa di serie numero due, esordirà al secondo turno contro il vincente del match tra un qualificato e James Duckworth. Il sorteggio riserva al campione altoatesino possibili incroci ostici già dal terzo turno, con nomi come Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov o Tomás Martín Etcheverry potenzialmente sulla sua strada. In ottica più avanzata, gli ottavi e i quarti mettono sul piatto sfide contro giocatori come Karen Khachanov, Tommy Paul e il giovane Jakub Mensik.

Gli altri italiani in gara e il quadro femminile

Oltre ai tre nomi più attesi, il tabellone maschile vede la presenza di altri azzurri con speranze di avanzamento: Flavio Cobolli, testa di serie numero quindici, può ritrovarsi in un terzo turno complicato contro Frances Tiafoe, mentre Luciano Darderi (n.20) è nella parte alta e partirà dal secondo turno contro un qualificato. Anche Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi sono inseriti nel tabellone e potrebbero creare sorprese se in forma.

Il match di Jasmine Paolini

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini è testa di serie numero sette e affronterà la russa Anastasija Potapova al suo esordio. Paolini arriva a Indian Wells con ambizioni di proseguire il cammino nel torneo, ma troverà un percorso che richiede attenzione fin dalle prime sfide, soprattutto sul veloce cemento californiano dove gli scambi possono risultare rapidi e richiedere grande reattività.

Contesto e possibili chiavi di lettura

Indian Wells rappresenta il primo banco di prova del cosiddetto Sunshine Double, un periodo della stagione che spesso chiarisce gerarchie e condizione fisica dei principali giocatori. Per gli italiani è un’occasione per misurarsi con top player e testare il proprio livello in vista dei tornei successivi. Tra recuperi da infortuni, come quello che ha riguardato Musetti agli Australian Open, e giocatori in forma come Alcaraz e Djokovic, ogni vittoria assume valore doppio: oltre ai punti in classifica, c’è la possibilità di guadagnare fiducia contro avversari di alto profilo.