Il drammatico caso di Michael Valentino Teofrasto Carturan, giovane investitore italiano nel mondo delle criptovalute, ha scosso New York e non solo. Sequestrato e torturato per due settimane in una lussuosa villa nel cuore di NoLita, il 28enne è diventato simbolo di una vicenda che si sta rivelando molto più complessa di quanto apparisse inizialmente.

La storia si tinge di inquietanti interrogativi, alimentando un clima di tensione e mistero.

Italiano torturato a NY, nuova ombre sul caso: coinvolti anche due poliziotti?

Dopo l’arresto di John Woeltz e William Duplessie, due operatori del settore che cercavano di estorcere la password del portafoglio Bitcoin di Michael Valentino Teofrasto Carturan, l’inchiesta si allarga coinvolgendo due detective della polizia di New York. Robert Cordero, veterano con 20 anni di servizio, e Raymond J. Low, specializzato in indagini antidroga a Manhattan, sono finiti nel mirino. Cordero avrebbe accompagnato il 28enne all’aeroporto il 6 maggio, portandolo nella villa dove è stato sequestrato.

I due agenti si sarebbero occupati della sicurezza della villa e potrebbero aver lavorato senza autorizzazione, violando le regole del dipartimento. Attualmente sono sospesi e sotto indagine, con un passato segnato da denunce per abusi.

Il caso mette in discussione la gestione del sindaco Eric Adams e porta alla luce il mondo controverso dei crypto trader Woeltz e Duplessie, noti per le loro spese in locali esclusivi del Lower East Side.

Accuse contro due agenti a New York: le parole del sindaco

L’ufficio del sindaco ha espresso preoccupazione per le accuse emerse, sottolineando che ogni dipendente comunale, inclusi gli agenti, è obbligato a rispettare la legge sia durante il servizio che fuori.