Rapimento e torture a New York: chi è Beatrice Folchi, sotto accusa per il c...

Rapimento e torture a New York: chi è Beatrice Folchi, sotto accusa per il c...

Un giovane turista torinese è stato sequestrato e torturato per oltre due settimane a New York, scatenando clamore e interrogativi sulla vicenda. Tra i protagonisti di questo drammatico caso c’è anche una donna italiana, Beatrice Folchi, ora sotto accusa per il presunto coinvolgimento nel rapimento.

Turista italiano torturato a New York: le indagini

Michael Valentino Teofrasto Carturan, 28enne torinese, è riuscito a fuggire dopo due settimane di sevizie a New York, denunciando di essere stato legato, drogato e minacciato con una motosega in un appartamento.

Arrivato il 6 maggio per incontrare John Woeltz, trader di criptovalute, a Carturan gli sarebbero stati subito confiscati passaporto e cellulare, segnando l’inizio del sequestro.

Durante il rapimento, avrebbe subito torture fisiche e psicologiche con l’obiettivo di estorcergli le password dei suoi account cripto. Woeltz, senza licenze per operare, adescava giovani europei interessati alla blockchain. Secondo gli inquirenti, Carturan sarebbe stato legato a una sedia con fili elettrici, colpito con un taser, minacciato con una motosega e persino appeso a testa in giù, monitorato tramite un Airtag.

Dopo la fuga, Carturan ha dato l’allarme fermando un agente del traffico. La polizia ha arrestato Woeltz nell’appartamento, dove sarebbero stati trovati strumenti di tortura e foto che ritraevano la vittima legata e minacciata.

Turista italiano torturato a New York: chi è Beatrice Folchi

Beatrice Folchi, 24 anni, è la giovane fermata a New York con l’accusa di aver partecipato al sequestro e alla tortura di Michael Valentino Teofrasto Carturan, insieme al trader di criptovalute John Woeltz. Intercettata dai giornalisti davanti al suo lussuoso appartamento a Chelsea, Manhattan, avrebbe evitato di rilasciare dichiarazioni, limitandosi a dire: “Non sono in arresto. Non posso fare commenti ora“, come riportato dal New York Post.

Originaria di Latina, Folchi è cresciuta negli Stati Uniti fin da bambina e ora vive a New York. Ha studiato comunicazione e filosofia all’Università del Connecticut, ha recitato in alcune serie televisive e attualmente lavora nel marketing per clienti di alto profilo, tra cui Rolls Royce e Bentley. Al momento del fermo, e del successivo rilascio, ha chiuso tutti i suoi profili social.

Folchi sarebbe stata l’assistente di Woeltz, il trader che avrebbe orchestrato il rapimento del giovane. Le indagini proseguono e gli inquirenti stanno cercando di individuare una terza persona potenzialmente coinvolta.