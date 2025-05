New York, turista italiano rapito e torturato per due settimane: il drammatic...

Terribili esperienza per un turista italiano a New York: l’uomo, 28 anni, è stato rapito e torturato per due settimane. Ecco il drammatico racconto.

Turista italiano rapito e torturato a New York

Un giovane turista italiano è stato rapito e torturato per due settimane a New York. Il 28enne, come riporta People, citando il Daily News, era arrivato nella Grande Mela lo scorso 6 di maggio e si era recato nell’appartamento preso in affitto appartenente a John Woeltz, un trader di criptovalute con il quale la vittima aveva precedentemente fatto affari.

Tra i due ci sarebbero stati dei problemi tanto che il nostro connazionale era tornato in Italia, per essere convinto dallo stesso Woeltz a tornare a New York. Una volta tornato negli States, il trader gli avrebbe prima sottratto il passaporto, poi lo avrebbe sequestrato e torturato per due settimane.

Turista italiano rapito e torturato a New York: arrestato il sospettato

Il 37enne John Woeltz è stato arrestato dalla Polizia. L’uomo infatti è sospettato di aver rapito e torturato il turista italiano. Tra l’altro, pare che la Polizia, avrebbe trovato nell’appartamento del trader alcune foto del nostro connazionale con puntata alla testa una pistola, legato con un filo elettrico e con i piedi immersi in una bacinella.